Caterpillar: Aktie steuert auf 300 USD zu

Seit den jüngsten Verlaufstiefs um 160,60 US-Dollar befindet sich Caterpillar in einer zweiten großen Kaufwelle, deren Unterwellen derzeit einen fünfwelligen Impuls hervorzubringen scheinen. Hierbei ist gemessen an dem ersten Kaufimpuls aus Ende 2022 noch deutliches Aufwärtspotenzial vorhanden, auch deckt sich diese Annahme ist sehr gut mit den Fibonacci-Levels und könnte das Papier entsprechend weiter gen Norden tragen.

138,2 % Fibo als Ziel

Gelingt es demnach die aktuellen Rekordstände von 293,88 US-Dollar zu überwinden, könnte Caterpillar weiter in Richtung der endgültigen Zielzone am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 307,50 US-Dollar aufwärts tendieren. Um eine gesunde Konsolidierung in dem Papier einzuleiten, würde es Notierungen von unter 263,50 US-Dollar bedürfen, in einer dreiwelligen Konsolidierung könnte es zu Beginn des nächsten Jahres in den Bereich von 225,00 US-Dollar wieder talwärts gehen, wodurch der EMA 200 einem neuerlichen Test ausgesetzt würde.