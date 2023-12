EQS-News: SAF-HOLLAND übernimmt den Exklusiv-Vertriebspartner IMS Group B.V.

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SAF-HOLLAND übernimmt den Exklusiv-Vertriebspartner IMS Group B.V.



20.12.2023 / 15:40 CET/CEST

SAF-HOLLAND übernimmt den Exklusiv-Vertriebspartner IMS Group B.V. Bessenbach, 20. Dezember 2023. SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute angekündigt, die IMS Group B.V., Barneveld, Niederlande, von seinem bisherigen Exklusiv-Vertriebspartner Pon Group zu übernehmen. Die IMS Group B.V. vertreibt exklusiv die konzerneigenen Qualitätsmarken SAF und Holland im Erstausrüstungsbereich und im Aftermarket in Benelux. Daneben bietet die IMS Group B.V. mit mechanischen und hydraulischen Lenksystemen innovative, nachhaltige, und effiziente Lösungen für die Transportbranche an. Diese umweltfreundlichen Technologien für den Anhänger stellen eine Erweiterung des Produktportfolios von SAF-HOLLAND dar und können die bei der VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)-Berechnung im Fokus stehenden Kraftstoffverbräuche reduzieren. Die IMS Group B.V. beschäftigt aktuell 38 Mitarbeiter. Mit der Übernahme stärkt SAF-HOLLAND seine Marktposition in den Niederlanden, Belgien sowie Luxemburg und strebt zukünftig einen weiteren Ausbau der Marktanteile in dieser wichtigen Region an. Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender und CEO der SAF-HOLLAND SE sagt: „Die Nähe und der direkte Zugang zu unseren Erstausrüstungs- und Endkunden ist für uns von großer Bedeutung. Mit der Übernahme der IMS Group B.V. können wir nun unsere Erstausrüstungs- und Aftermarket-Aktivitäten in den Benelux-Ländern weiter stärken und insbesondere auch die Produkte unserer neuen Konzernmarke Haldex gezielter anbieten." Der Kaufpreis liegt im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Gesellschaft soll im ersten Quartal 2024 in den Konzernabschluss der SAF-HOLLAND SE einbezogen werden.

Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 6.000 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rund 1,6 Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Die SAF-HOLLAND-Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.



