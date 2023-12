Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Welthandel

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Welthandel:

"Alles hängt mit allem zusammen. Und so gerät in diesen Wochen der Welthandel in Geiselhaft der Hamas. Denn ohne deren mörderische Massaker vom 7. Oktober gäbe es jetzt keinen zerstörerischen Krieg in Gaza. Und ohne diesen Krieg hätten die jemenitischen Huthis keinen Anlass gesehen, Frachtschiff zu beschießen. Wobei: Terror gegen die Seefahrt gibt es schon lange. Meist geht es da jedoch um Geiselnahmen, die Erpressung von Löse- oder Schutzgeldern. Ganz normale Kriminalität also - wenn auch ausgeübt von technisch perfekt ausgestatteten Verbrechern. In einer antisemitischen Welt, in der wir offenbar leben, wird das Ganze dann noch ideologisch aufgeladen. So entsteht ein "politischer" Konflikt, den auch in diesem Fall wieder einmal der Iran mit Geld und Waffen schürt."/yyzz/DP/he