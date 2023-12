REDCARE PHARMACY - Schöne Trades in stock3 Trademate

Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 135,100 € (XETRA)

Open End Turbo Call Optionsschein auf Redcare Pharmacy N.V. - WKN: DJ0WFH - ISIN: DE000DJ0WFH3 - Kurs: 5,500 € (DZ BANK)

Die Aktie von Redcare Pharmacy zeigt sich in diesem Jahr in einer exzellenten Verfassung. Die Aktie ist die beste Aktie im HDAX. Der HDAX umfasst alle Werte aus dem DAX, MDAX und TecDAX. Nach aktuellem Stand legte die Aktie in diesem Jahr 205,60% zu.

Ausgangspunkt dieser massiven Aufwärtsbewegung war das Tief vom 03. November 2022 bei 36,51 EUR. Im April 2023 wurde der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch durchbrochen. Am log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 119,59 EUR stoppte die Rally kurzzeitig. Nach einem Rücksetzer auf 93,22 EUR setzte der Wert die Rally aber fort. Dieses Tief stammt vom 26. September 2023.

Die Redcare-Pharmacy-Aktie brach inzwischen über das Retracement bei 119,59 EUR aus und kletterte auf ein Hoch bei 137,40 EUR. Aber schon mit dem Zwischenhoch vom 08. Dezember bei 136,51 EUR setzte eine Konsolidierung ein. Diese spielt sich oberhalb der Unterstützung bei 130,70 EUR ab.

Rally hat noch Potenzial

Die Aktie von Redcare Pharmacy steckt zwar kurzfristig in einer Konsolidierung fest. Aber solange sie dabei nicht unter 130,70 EUR abfällt, besteht eine gute Chance auf eine weitere Rally in Richtung des wichtigen Widerstandsbereichs um 166,40 EUR. Ein Rückfall unter 130,70 EUR könnte hingegen zu einem Rücksetzer gen 119,59 EUR führen.

Fazit: Das Potenzial ist noch nicht ausgereizt. Die Aktie könnte ihre Rally fortsetzen, auch wenn sie aktuell konsolidiert.

Redcare Pharmacy - Aktie

