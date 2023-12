FirstEnergy kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern FirstEnergy Corp. (ISIN: US3379321074, NYSE: FE) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Ausbezahlt wird die Dividende am 1. März 2024 (Record day: 7. Februar 2024). Ende September 2023 wurde die Quartalsdividende gegenüber dem Vorquartal (0,39 US-Dollar) um 5 Prozent erhöht.

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 1,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 36,19 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2023) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,52 Prozent.

FirstEnergy hat seinen Firmensitz in Akron, im US-Bundesstaat Ohio. Das Energieunternehmen entstand im Jahr 1997 durch die Fusion der Ohio Edison Company mit Centerior Energy Corporation. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 stand unter dem Strich ein Gewinn (GAAP) von 420 Mio. US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Gewinn (GAAP) von 344 Mio. US-Dollar erwirtschaftet wurde, wie am 26. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 3,49 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,48 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 13,71 Prozent im Minus (Stand: 20. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 21,19 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de