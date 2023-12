Silberpreis steigt gen 25 – Dollar – PCE-Daten lassen aufhorchen

Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen hat Silberanleger in dieser Handelswoche weiter bei Laune gehalten. Auch die jüngst veröffentlichten PCE-Daten aus den USA sorgen für Gesprächsstoff am Markt. In diesem Zusammenhang könnten Anleger schon bald wieder die psychologische 25-Dollar-Marke in den Angriff nehmen.

Auf Wochensicht kommt das Edelmetall auf ein Plus von 2,34 Prozent.

Anleger hoffen weiterhin auf Zinssenkungen durch Fed und EZB

Gesprächsthema Nummer eins ist und bleibt die Hoffnung, dass die großen Notenbanken Fed und EZB schon bald an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten drehen.

Denn niedrigere Zinssätze verringern die Opportunitätskosten für den Besitz von Edelmetallen, welche keine Rendite abwerfen.