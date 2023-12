Aktien New York: Dow und Nasdaq 100 mit erneuten Rekorden im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihren zuletzt moderaten Aufwärtstrend am vorletzten Handelstag des Jahres mit erneuten Rekordhochs fortgesetzt. Wie schon in den vergangenen Tagen läuft der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen.

Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag im frühen Geschäft um 0,20 Prozent auf ein Allzeithoch von 37 730,16 Punkten. Für das Jahr 2023 steht bislang ein Gewinn von knapp 14 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,12 Prozent auf 4787,18 Punkte zu und liegt damit nur noch gut ein halbes Prozent unterhalb seines Rekordhochs vom Januar 2022.

Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte ebenfalls auf einen Höchststand und gewann zuletzt 0,08 Prozent auf 16 920,67 Zähler. Es ist der dritte Tag in Folge mit einer Rekordmarke des Index, der im laufenden Jahr um fast 55 Prozent gestiegen ist./edh/he