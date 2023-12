INFINEON – Rally noch ausbaufähig!?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 37,565 € (XETRA)

Die Performance der Infineon-Aktie im November und Dezember kann sich mehr als nur sehen lassen. In einer dynamischen Rally zog der Aktienkurs ausgehend von 27 EUR bis zum Widerstand bei 39 EUR an. Beeindruckend war dabei auch die Geradlinigkeit, mit der die Aktie neue Hochs erreichen konnte. Zu Korrekturen kam es im Rahmen der aktuellen Rally quasi nicht. Über mehr als kleinere Konsolidierungen kamen die Bären in den vergangenen Wochen nicht hinaus.

Wenn das nur gut geht!

Diese Entwicklung birgt Chancen, aber auch Risiken. Um weiteres Aufwärtspotenzial auf 44 EUR freizuschalten, müsste der Widerstandsbereich bis hin zu 40,27 EUR nachhaltig überwunden werden.

Sollte dies nicht gelingen, könnte sich die Dynamik im aktuellen Aufwärtstrend noch rächen. Auf dem Weg nach oben wurden kaum markante Unterstützungen ausgebildet. Eine solche würde man derzeit erst wieder im Bereich von ca. 33 EUR finden und dies entspricht momentan einem Risiko von mehr als 10 %.

Fazit: Für einen Neueinstieg in der Infineon-Aktie würde ich momentan wählerisch sein. Responsive Käufe bei ca. 36,50-35,30 EUR böten sich an, sofern sich der Kurs in dieser Preiszone stabilisieren kann. Prozyklisch bullisch wäre ich hingegen erst wieder, wenn der Widerstandsbereich bis hin zu 40,27 EUR nachhaltig überwunden wurde.

Infineon Technologies Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)