EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: BaFin behält SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO Gruppe von 4,25% unverändert bei

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO AG: BaFin behält SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO Gruppe von 4,25% unverändert bei



03.01.2024 / 09:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BaFin behält SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO Gruppe von 4,25% unverändert bei Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat flatexDEGIRO mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die flatexDEGIRO Gruppe basierend auf den einschlägigen Vorgaben der Berechnungsmethodik von 4,25 Prozent unverändert beibehält. Die SREP-Eigenmittelanforderungen der flatexDEGIRO Bank AG liegen unverändert bei 2,25 Prozent.

Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Große Gallusstraße 16-18

D-60312 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexDEGIRO.com Kontakt:Achim SchreckHead of IR & Corporate CommunicationsflatexDEGIRO AGGroße Gallusstraße 16-18D-60312 Frankfurt/Main+49 (0) 69 450001 1700achim.schreck@flatexDEGIRO.com



Ende der Insiderinformation

03.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com