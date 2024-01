Aktien New York Schluss: Dow gibt nach - Nasdaq im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag im Verlauf einen unterschiedlichen Weg eingeschlagen. Die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte schafften es moderat ins Plus, während die Standardwerte das bisher durchwachsene Börsenjahr 2024 mit Verlusten fortsetzten. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel 0,42 Prozent tiefer bei 37 525,16 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,15 Prozent auf 4756,50 Zähler. Der schwächer gestartete Nasdaq 100 legte hingegen um 0,17 Prozent auf 16 678,70 Punkte zu. Damit knüpfte der technologielastige Index ein Stück weit an seine schwungvolle Vortagserholung an.

Die Anleger wägen Beobachtern zufolge den Optimismus in Bezug auf Künstliche Intelligenz, der am Montag wieder aufflammte, umgehend wieder gegen die Sorge ab, dass es die US-Notenbank Fed mit einer Zinssenkung nicht eilig haben könnte. Von den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten könnte es diesbezüglich neue Erkenntnisse geben. Anleger zeigten sich abwartend und gingen daher nicht groß ins Risiko, hieß es./tih/he