Bitcoin mit starken Kursschwankungen vor Entscheidung in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin hat vor einer wichtigen Entscheidung zur Zulassung börsengehandelter Fonds (ETFs) in den USA stark geschwankt. Am Mittwoch wurde der Bitcoin bei 45 100 US-Dollar gehandelt. Zuvor bewegte sich der Kurs im Handelsverlauf zwischen einem Tageshoch bei 46 277 Dollar in der vergangenen Nacht und einem Tief bei 44 352 Dollar am frühen Nachmittag.

Am Vorabend war der Kurs noch zeitweise bis auf knapp 48 000 Dollar gestiegen. Allerdings hatte nur eine gefälschte Mitteilung zur Zulassung von Bitcoin-Fonds für kurze Zeit für Euphorie auf Handelsplattformen für Kryptowährungen gesorgt. Ein Post im offiziellen Account der US-Börsenaufsicht SEC auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) hatte den Anschein erweckt, dass der Weg für eine Notierung börsengehandelter Fonds (ETFs) in den USA frei ist. Mit diesen könnte dann direkt in den Bitcoin investiert werden (Bitcoin-Spot-ETFs). Wenig später hatte der Chef der SEC, Gary Gensler, aber mitgeteilt, dass die Ankündigung falsch gewesen sei. Demnach ist der SEC-Account gehackt worden. Daraufhin war der Bitcoin-Kurs wieder abgesackt.

Bereits seit Monaten wird spekuliert, dass die US-Börsenaufsicht den Weg für Bitcoin-Spot-ETFs frei machen könnte. Dies hatte dem Bitcoin-Kurs starken Auftrieb verliehen. Eine Entscheidung darüber wird für diesen Mittwoch erwartet. Sie könnte weitreichende Folgen für die gesamte Kryptobranche haben. Experten haben in den vergangenen Monaten immer wieder vor starken Kursschwankungen beim Handel mit Bitcoins gewarnt.

Die Turbulenzen um die Falschmeldung haben für starke Verwirrung unter Anlegern gesorgt. Marktbeobachter wollten nicht ausschließen, dass die US-Börsenaufsicht ihre Entscheidung über die Zulassung börsengehandelter Fonds wegen der jüngsten Ereignisse verschieben könnte./jkr/jsl/jha/