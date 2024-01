DAX – Anleger halten sich weiter zurück. Immobilienaktien erneut fester.

Widerstandsmarken: 16.695/16.782/16.960/17.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.458/16.554/6.642 Punkte

Der DAX® rührte sich in der ersten Handelsstunde sich kaum von der Stelle. Kurzfristig steckt der Index damit in der Range zwischen 16.620 und 16.695 Punkten fest. Ein Ausbruch aus dieser Bandbreite könnte neue Impulse setzen. Auf der Oberseite würde sich Potenzial bis 16.782 Punkte eröffnen. Taucht der Index unter 16.620 Punkte droht ein Rücksetzer bis 16.554 Punkte. Ein nachhaltiger Trendwechsel bahnt sich jedoch frühestens oberhalb von 17.000 Punkten oder bei einem Rückgang unter 16.458 Punkten an.