LAM RESEARCH - Rücksetzer tritt auf Interesse

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 752,440 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Lam Research befindet sich in einer langfristigen Rally. Am 11. Dezember 2023 durchbrach der Wert erstmals auf Tagesschlusskursbasis sein altes Allzeithoch aus dem Januar 2023 bei 731,85 USD. Dieser Ausbruch löste eine Rally auf das aktuelle Allzeithoch bei 801,29 USD. Mit diesem Hoch erreichte die Aktie ein Zwischenziel 804,70 USD. Die fehlenden 3,41 USD spielen keine Rolle.

Nach diesem Hoch konsolidierte der Wert und fiel am 04. Januar 2024 unter das alte Rekordhoch zurück. Dieser Rückfall wurde aber am Montag wieder wettgemacht. Die Aktie zog mit einer langen weißen Kerze an. Nach einer etwas schwächeren Eröffnung im gestrigen Handel macht der Wert einen Teil der Verluste wieder wett.

Rallyfortsetzung möglich.

Die Abgaben nach dem Allzeithoch können als Rücksetzer an das alte Rekordhoch angesehen werden, also ein klassischer Pullback. Nach dem deutlichen Anstieg vom Montag ergibt sich damit die Chance auf eine Fortsetzung der übergeordneten Rally. Ein Ausbruch über den Bereich zwischen 801,29 USD und 804,70 USD würde den Weg in Richtung 991 USD und vielleicht sogar 1.388 USD freimachen.

Ein Rückfall unter das Tief aus der letzten Woche bei 723,25 USD wäre aber ein klarer Rückschlag für die Bullen.

In meinem Musterdepot Active Trading habe ich am 14. Dezember eine Position um 15.40 Uhr auf Lam Research mittels des Hebelzertifikats mit der Isin: DE000HS3P855 zu 0,37 EUR eröffnet. Dieser Trade lief sehr stark an. Nur knapp 2 ½ Stunden später konnte ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 50% das investierte Kapital wieder aus diesem Trade abziehen. Seitdem läuft eine reine Gewinnposition weiter. Diese notiert aktuell bei 0,40/0,44 EUR. Durch den Verkauf nach einem Anstieg um 50% im Zertifikat konnte ich zuletzt in Ruhe die Konsolidierung aussitzen. Das Musterdepot ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate.

Fazit: Die Ausgangsbasis für eine weitere Rally ist geschaffen. Jetzt muss die Aktie „nur“ noch etwas daraus machen.

Lam Research Corp. - Aktie

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)