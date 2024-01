Die meistgehandelten Produkte: Dax holt zum Handelsstart gestrige Verluste wieder auf

Die überraschende Hartnäckigkeit der US-Inflation drückte gestern auf die Stimmung an den Börsen. Heute startet der DAX® mit einem Aufwärtsgap in den Handel und macht die gestrigen Verluste wieder wett. Anleger blicken mit Spannung auf die anstehende Bilanzsaison. Nach Angaben der Euwax sind die Marktteilnehmer nach den jüngsten Inflationsdaten verunsichert und bereiten sich auf eine Kurskorrektur vor.

Unter den an der Euwax meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren aktuell Short-Produkte auf den DAX®. Der Militärschlag auf die Huthi-Rebellen treibt die Rheinmetall Aktie auf ein Rekordhoch und verleitet Anleger zum Kauf von Call Optionsscheinen. Die Ankündigung hoher Gewinnausschüttungen bei Allianz und Exxon Mobil lockt Investoren ebenfalls zu Call Optionsscheinen. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen waren Long Produkte auf den DAX® besonders nachgefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HD1PBX 1,89 16680,5 Punkte 16843,118863 Punkte 61,72 Open End DAX ® Put HD1D45 3,17 16680,5 Punkte 16973,3664 Punkte 41,95 Open End DAX ® Call HD1RUT 1,9 16680,5 Punkte 16524,291384 Punkte 191,29 Open End DAX ® Call HD0S4A 11,71 16680,5 Punkte 15525,212072 Punkte 14,81 Open End DAX ® Put HR7UEF 1,43 16680,5 Punkte 18084,642877 Punkte 11,1 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2024; 09:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0VK5 5,55 16686 Punkte 16300,00 Punkte 34,34 13.02.2024 Allianz SE Call HC1VX6 1,89 241,7 EUR 230,00 EUR 12,97 19.06.2024 DAX ® Call HD1GJW 0,99 16686 Punkte 17200,00 Punkte 210,87 20.02.2024 Exxon Mobil Corp. Call HC5KN2 0,41 98,675 EUR 100,00 USD 22,41 13.03.2024 Rheinmetall AG Call HC5848 9,23 314,25 EUR 235,00 EUR 3,52 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2024; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC01HG 11,19 16702 Punkte 15277,150588 Punkte 13 Open End DAX ® Long HC3TKP 2,09 16702 Punkte 18202,290386 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC01KH 9,46 16702 Punkte 13240,378514 Punkte 5 Open End DAX ® Long HC8E7T 2,31 16702 Punkte 15888,182211 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC292F 3,58 16702 Punkte 19857,167696 Punkte -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.01.2024; 09:36 Uhr

