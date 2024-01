S&P 500: Tage der Entscheidung

Der 500 Werte umfassende S&P 500 Index hat seit seinen Oktobertiefs einen 17-prozentigen Kursanstieg erlebt und ist hierbei in den Bereich der Vorgängerrekorde aus 2021 vorgedrungen. Mit einem direkten Folgeanstieg tut sich der S&P 500 schwer, latent korrektive Muster bestimmen derzeit das Bild.

Auf der Oberseite wird der Index zudem durch einen seit Ende Dezember bestehenden Trend begrenzt, es könnte sich hierbei um eine aufwärtsgerichtete Konsolidierung handeln - explosiver Charakter inklusive. Geht es nach der Fundamentalbewertung der US-Wirtschaft wäre dies durchaus ein dankbares Szenario.

Hierzu sollten jedoch dynamische Kursgewinne mindestens über das Niveau von 4.861 Punkten führen, um schließlich eine weitere Kaufwelle an das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 5.324 Punkten auszulösen.

Auf der Unterseite kristallisiert sich zunehmend der Bereich von 4.699 Punkten als mögliche Verkaufsmarke in Richtung 4.607 Zähler ab. Bislang handelt es sich hierbei um kein konkretes Kursmuster, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt viele Alternativen in Betracht gezogen werden müssen. Ein Bruch von 4.600 Punkten könnte nach aktueller Auswertung Korrekturpotenzial an dem EMA 200 bei 4.524 Punkten freisetzen.