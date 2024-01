DAX – Bären gewinnen die Oberhand.

Erneut schwache Vorgaben aus den USA und der Renditeanstieg an den Rentenmärkten belasteten den DAX® in der ersten Handelsstunde. Zudem lag das Wirtschaftswachstum in China gerade einmal bei 5,2 Prozent. So startete der deutsche Leitindex deutlich schwächer bei rund 16.400 Punkten. Auch heute werden jedoch eine Reihe von Reden von führenden Notenbänkern der EZB und Fed erwartet, die Impulse liefern könnten.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.458/16.586/16.628/16.824 Punkte Unterstützungsmarken: 16.169/16.330/16.382 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und stabilisierte sich zunächst im Bereich von 16.382 Punkten. Das Abwärtsmomentum hat damit weiter Fahrt aufgenommen und kurzfristig erreicht der Index gar einen leicht überverkauften Bereich. Dennoch muss damit gerechnet werden, dass die Unterstützung bei 16.330 Punkten möglicherweise getestet wird. Erste Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer nachhaltigen Stabilisierung oder einer Erholung über die 50%-Retracementlinie von 16.458 Punkten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 20.11.2023 – 17.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.01.2019 – 17.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 96,14* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 101,31** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.01.2024; 09:20 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 8,58 13.260,102617 14.917,615444 5 Open End DAX® HC977R 9,12 14.917,445187 15.746,855139 10 Open End DAX® HC0558 7,26 15.469,892711 16.022,167881 15 Open End DAX® HD136D 5,74 15.911,850729 16.242,817224 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.01.2024; 09:20 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,86 19.886,748786 18.230,182612 -5 Open End DAX® HC8E76 5,96 18.229,406216 17.399,968233 -10 Open End DAX® HC7FDJ 11,50 17.676,958693 17.123,669886 -15 Open End DAX® HD15GY 8,67 17.235,000674 16.904,088661 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.01.20224; 09:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.