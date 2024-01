Aktien New York Schluss: Dow fester - Nasdaq auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag von den jüngsten Verlusten erholt. Börsianer verwiesen auf Käufe von Schnäppchenjägern, die sich nach dem jüngsten Rückschlag auf niedrigerem Niveau eindecken wollten. Die Technologietitel an der Nasdaq profitierten zudem teilweise von einer unerwartet guten Geschäftsentwicklung des weltgrößten Halbleiterkonzerns TSMC aus Taiwan.

Der Dow Jones Industrial berappelte sich im späten Geschäft und schloss mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 37 468,61 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,88 Prozent auf 4780,94 Zähler aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm ein Rekordhoch bei 16 997 Punkten und endete 1,47 Prozent höher bei 16 982,29 Punkten./edh/he