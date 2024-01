EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Blue Cap AG übertrifft nach ersten Berechnungen Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Blue Cap AG: Blue Cap AG übertrifft nach ersten Berechnungen Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023



19.01.2024 / 14:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

München, 19. Januar 2024 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein besseres Ergebnis als zuletzt angenommen. Der Vorstand der Blue Cap geht nach ersten vorläufigen Berechnungen im Rahmen der laufenden Erstellung des Konzernjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 von einer Adjusted(1) EBITDA-Marge für fortgeführte Geschäftsbereiche(2) in Höhe von 8,3-8,5 % (bisherige Prognose: 7-8 %) aus. Der konsolidierte Umsatz für die fortgeführten Geschäftsbereiche wird im Rahmen der bisherigen Prognose (265-285 Mio. Euro) erwartet. Der Nettoverschuldungsgrad für das Geschäftsjahr 2023 liegt weiterhin deutlich unter der Zielmarke von 3,5 Jahren. Der Anstieg ist auf eine besser als erwartete operative Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des Jahres zurückzuführen. Hervorzuheben ist hierbei insbesondere der erfolgreiche Turnaround bei Neschen, dessen Maßnahmen sich im letzten Quartal des Jahres stärker als angenommen positiv auf das Ergebnis auswirkten. Zusätzlich ist es den Unternehmen im Segment Plastics zum Jahresende gelungen, erfolgreich Kompensationszahlungen aufgrund von Minderabnahmen zu verhandeln. Diese waren zu Beginn des Quartals in dieser Dimension noch nicht vorhersehbar. Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind vorläufig und basieren auf ersten Berechnungen im Zuge der Jahresabschlusserstellung. Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2023 sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 wird die Blue Cap AG voraussichtlich in der ersten Märzhälfte vorlegen. (1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte (2) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt

