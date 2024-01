SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SFS erzielt robustes Wachstum im Jahr 2023



19.01.2024 / 06:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die SFS Group erreichte in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld die gesteckten Wachstumsziele. Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Umsatz mit Dritten von CHF 3’090.8 Mio. erzielt. Die erneut starke Steigerung von 12.6% gegenüber der Vorjahresperiode wurde durch ein robustes organisches Wachstum von 2.1% mitgetragen. Konsolidierungseffekte aus der am 1. Mai 2022 vollzogenen Einbindung von Hoffmann trugen 14.6% zum Umsatzwachstum bei. Medien & Newsroom Lesen Sie hier die vollständige Medienmitteilung Mit freundlichen Grüssen/Best regards



