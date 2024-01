IRW-News: Legible Inc. : Legible veröffentlicht mit KI-gestützter Version von George Orwells Farm der Tiere ein einzigartiges interaktives Leseerlebnis

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible veröffentlicht mit KI-gestützter Version von George Orwells Farm der Tiere ein einzigartiges interaktives Leseerlebnis

Vancouver, British Columbia den 25. Januar 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T), eine führende digitale Buchplattform und Verlagshaus, kündigt die Veröffentlichung von Animal Farm AI, dem neuesten Roman seiner Reihe von interaktiven Klassikern, an. Diese innovative Veröffentlichung leitet eine neue Ära der Leseerfahrung ein und bietet den Legible-Lesern die außergewöhnliche Möglichkeit, mit dem Buch in einen Dialog zu treten und damit sowohl den pädagogischen Wert als auch den Unterhaltungswert zu steigern.

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, merkte begeistert an: Mit Animal Farm AI erfinden wir die Art, wie wir mit Literatur interagieren, neu. Durch die Einführung von zwei KI-gestützten Figuren, Sonia und Daisy, in das Buch können die Leser tiefer in die Erzählung von George Orwell eintauchen und durch Echtzeitgespräche eine neue Sicht auf ihre Themen und Figuren gewinnen. Unser Ansatz stärkt die Lese- und Bildungserfahrung erheblich und verschafft uns auf dem Markt für digitale Bücher eine Sonderstellung.

Während die Leser durch die Geschichte von Animal Farm AI streifen, treffen sie auf strategisch platzierte interaktive KI-Elemente, die fundierte Gespräche über die entscheidenden Ereignisse der Erzählung und die zugrunde liegenden Themen anstoßen. Diese Funktion bindet den berühmten dystopischen Roman von Orwell sowohl in den historischen Kontext als auch in seinen anhaltenden Gegenwartsbezug ein.

Die Reihe von Legible mit KI-gestützten Klassikern ist auf iOS und Android erhältlich und wird derzeit ausschließlich für Mitglieder von Legible Unbound, den monatlichen Mitgliedschaftsdienst von Legible, angeboten. Legible Unbound bietet ein breites Spektrum von eBooks und Hörbüchern als gebündelten Service mit einem wachsenden Katalog, der Millionen von Titeln umfasst. Die Serie AI Classics startete im Dezember 2023 mit A Christmas Carol AI, das begeisterte Kritiken erhielt. Legible plant monatliche Veröffentlichungen von AI Classics-eBooks für Unbound-Mitglieder.

Mit der Veröffentlichung unserer AI Classics läuten wir ein neues Verlagszeitalter ein, in dem das Leseerlebnis bei herkömmlichen eBooks auf innovative Weise mit KI aufgewertet wird, fügte Hainsworth hinzu. Legibles Plattform ist für das Verlagswesen ein Wegbereiter, der Innovationen ermöglicht und mit dem ein globales Publikum mehrsprachiger Leser erreicht wird. Diese innovative Art des Geschichtenerzählens steht im Einklang mit Legibles Anspruch, das Lesen interessanter und zugänglicher zu machen. Gleichzeitig wird unserer Legible-Community ein Mehrwert geboten.

Zu den herausragenden Merkmalen der Leseerfahrung von Animal Farm AI gehören:

Konversationsfähige Charaktere: Echtzeit-Dialoge mit Charakteren des eBooks vermitteln neue und erfrischende Perspektiven der Erzählung und der vielschichtigen Charakterentwicklung.

Diskussionen über die Handlung: Durch das Diskutieren über wesentliche Ereignisse, Beweggründe der Charaktere sowie thematische Elemente taucht man tiefer in die Handlung ein. Diese Einblicke verbessern das Verständnis und die Wertschätzung.

Interaktives Lernen: Die interaktiven, KI-gestützten eBooks sind ein hervorragendes Lehrhilfsmittel. Sie ermöglichen Fragen zu literarischen Themen, historischem Kontext sowie Symbolen und eignen sich perfekt für Schüler und Studierende, mehrsprachige Leser sowie für das lebenslange Lernen.

Exklusiver Zugang: Die KI-gestützte Buchreihe wird exklusiv nur Legible-Kunden angeboten und ist ein Service im Rahmen der Mitgliedschaft Legible Unbound, die für eine geringe Monatsgebühr unbegrenzten Zugang zu einer reichhaltigen Sammlung von eBooks und Hörbüchern bietet.

Original-Grafiken: Jedes Buch der Reihe besticht mit einer einzigartigen künstlerischen Ausgestaltung, die von einem professionellen Künstler in Zusammenarbeit mit KI geschaffen wurde und den Stil sowie Farbcharakter der jeweiligen Epoche widerspiegelt. Ergänzt wird das Ganze von einem kreativen Statement des Künstlers.

Erleben Sie die Zukunft des Lesens und abonnieren Sie Legible Unbound auf legible.com. Laden Sie sich die Legible-App herunter, um auf diese Originalinhalte sowie auf unsere große Auswahl an eBooks und Hörbüchern von jedem Smart-Gerät aus zuzugreifen - überall auf der Welt.

Über Legible Inc.

Legible hat eine innovative proprietäre Plattform entwickelt, die auf interaktive eBook- und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert ist und über jedes Gerät mit einem Browser zugänglich ist. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible schließen vier der Top-5-Verlagshäuser und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler ein; somit kann Legible die nahtlose Lieferung von Millionen von eBooks und Hörbücher gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek sowie einen eBook-Store verwandeln.

Im Zentrum der Innovation von Legible steht sein LibrarianAI, der weltweit erste KI-unterstützte Literaturassistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible nimmt Einfluss auf die Branche durch die Erstellung von proprietären, mit KI angereicherten Multimedia-Büchern, die einen neuen Maßstab in der Literaturvermittlung setzen.

Legible konzentriert sich auf den Aufbau einer weltweiten Nutzerbasis monatlicher Abonnenten, um eine solide Plattform wiederkehrender Umsätze zu schaffen und damit nachhaltige Cashflows und kontinuierliches Umsatz- und Ergebniswachstum zu erzielen. Wenn Sie sich anmelden und Teil der Legible-Familie werden wollen, besuchen Sie bitte www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Ansprechpartner für Investoren

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Investor Relations

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

647-258-3310

nsimon@investor3.ca

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

