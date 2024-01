EQS-News: INSTANT GROUP AG: Kooperation mit der Equity.Link eG geplant

EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Kooperation

INSTANT GROUP AG: Kooperation mit der Equity.Link eG geplant



29.01.2024 / 08:55 CET/CEST

Die INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börse Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart) beabsichtigt, zur Konsolidierung ihrer Marktposition in ihrem Kerngeschäftsfeld künftig eng mit der Equity.Link eG (bisher: Advisia eG) zu kooperieren. In diesem Rahmen ist auch eine gesellschaftsrechtliche Integration der Tochtergesellschaft INSTANT IPO SE beabsichtigt. Die laufende Kostenbasis wird sich im Zuge der Integration für die INSTANT GROUP AG deutlich reduzieren, während bei Betrachtung des langfristigen Durchschnitts keine negativen Auswirkungen auf die Netto-Ertragslage zu erwarten sind. Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Integration werden nicht liquiditätswirksame Wertanpassungen in Höhe von ca. TEUR 500 erwartet.



Die INSTANT IPO SE organisiert als Kapitalmarktpartner vielfältige Varianten von Börseneinführungen, u.a. Direktlistings, Börsenmantel- sowie SPAC-Transaktionen. Außerdem betreut die INSTANT IPO Emittenten bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten und begleitet diese ebenso bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie (z.B. Kapitalmaßnahmen, Segmentwechsel).



Über die INSTANT GROUP:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert im Verbund mit der Equity.Link eG für aufstrebende Unternehmen mit ihrem Kooperationsunternehmen INSTANT IPO SE als Kapitalmarktpartner direkte, zeitsparende Börseneinführungen.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069/34866945



E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart

