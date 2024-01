EQS-News: MOBOTIX stärkt Vertrieb in Indonesien / Asien - Abnahmevereinbarung über vier Millionen US-Dollar mit PT. BLU Teknologi Nusantara

EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Kooperation/Umsatzentwicklung

MOBOTIX stärkt Vertrieb in Indonesien / Asien - Abnahmevereinbarung über vier Millionen US-Dollar mit PT. BLU Teknologi Nusantara



29.01.2024 / 10:00 CET/CEST

Langmeil, Januar 2024: Mit einer vertraglichen Vereinbarung mit dem indonesischen Unternehmen PT. BLU Teknologi Nusantara, einem Distributionsunternehmen für hochwertige CCTV- und IT-Lösungen, stärkt MOBOTIX seinen Vertrieb auf dem asiatischen Markt. Mit diesem Vertrag wird die PT. Blu Teknologi Nusantara zum ersten zertifizierten MOBOTIX Diamond Partner in der APAC-Region. "Wir sehen durch diese Kooperation ein deutliches Wachstum in der Region. Beide Parteien versprechen sich von der Kooperation ein langfristiges, kontinuierliches Wachstum", so Phillip Antoniou, CSMO der MOBOTIX AG.



Eine Delegation von PT. BLU Teknologi Nusantara unter Leitung von Herrn Rahmat besuchte im Dezember 2023 den Hauptsitz und die Produktion von MOBOTIX im rheinland-pfälzischen Langmeil, wo die gemeinsame Vertriebsstrategie abgestimmt und der Kooperationsvertrag unterzeichnet wurde. PT. BLU Technologi wird die Expansion auf dem asiatischen Markt, mit Schwerpunkt Indonesien vorantreiben, unterstützt durch den attraktiven Return on Investment, den MOBOTIX mit seinen Lösungen bietet. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und staatliche Infrastruktur.



"Mit PT. BLU Teknologi Nusantara haben wir einen Kooperationspartner für den wichtigen asiatischen Wachstumsmarkt gewonnen, der in seinem indonesischen Heimatmarkt einen hervorragenden Ruf genießt und mit seinem Fokus auf hohe Qualität auch perfekt zu uns passt", betont Phillip Antoniou.



Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

