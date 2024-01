Interroll Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Gute Profitabilität in wirtschaftlich schwierigem Umfeld



29.01.2024 / 06:30 CET/CEST

Sant'Antonino, Schweiz, 29. Januar 2024. Interroll konnte im Geschäftsjahr 2023 ein gutes Resultat realisieren: trotz eines wirtschaftlich sehr anspruchsvollen Umfeldes wird die EBITDA und EBIT Marge nur leicht unter den Vorjahren (2022/2021) erwartet. Der Umsatz liegt bei CHF 556.3 Mio. (-16.3% zum Vorjahr bzw. -11.7% in lokalen Währungen) und der Auftragseingang beläuft sich auf CHF 519.7 Mio. (-9.2% zum Vorjahr bzw. -3.9% in lokalen Währungen). Der Umsatz in konsolidierter Währung beläuft sich auf CHF 556.3 Mio. (-16.3% zum Vorjahr) und sank gegenüber dem Vorjahr in lokalen Währungen um -11.7%. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 konnte Interroll wie üblich die Umsatzdynamik aufgrund der Saisonalität des Projektgeschäftes steigern. Dazu beigetragen hat im zweiten Halbjahr insbesondere die erfolgreiche Abwicklung von Projekten in Nordamerika. Der Auftragseingang 2023 liegt in konsolidierter Währung bei CHF 519.7 Mio. (-9.2% zum Vorjahr) und sank im Vergleich zum Vorjahr in lokalen Währungen um -3.9%. Nebst dem starken negativen Währungseinfluss war vor allem das erste Halbjahr einerseits geprägt von einem sehr guten Auftragseingang in Nordamerika, aber andererseits auch von einer schwachen Nachfrage aufgrund des Lagerabbaus vor allem bei den Kunden in Europa. Im zweiten Halbjahr hat sich der Einfluss aus dem Lagerabbau wesentlich reduziert, aber der generelle wirtschaftliche Abschwung verstärkte sich.



Sowohl die EBITDA als auch die EBIT Marge werden aufgrund vorläufiger (ungeprüfter) Zahlen nur leicht unter den Vorjahren (2022/2021) erwartet.



«Im vergangenen Jahr ist es uns in einem schwierigen Umfeld gelungen, aufgrund unserer Innovationsführerschaft und der globalen Marktpräsenz neue Kunden zu gewinnen. Trotz eines herausfordernden Marktes haben wir eine gute Profitabilität erzielt», erklärt CEO Ingo Steinkrüger und ergänzt: «Wir beobachten aktuell, dass die fundamentalen Markttreiber intakt sind, aber es ist nicht auszuschliessen, dass die derzeitige wirtschaftliche und geopolitische Lage uns auch in absehbarer Zukunft vor weitere Herausforderungen stellen wird. Mit unseren Lösungen sind wir hervorragend auf die Marktanforderungen ausgerichtet und somit für eine allfällige Markterholung optimal gerüstet.»



Der vollständige Geschäftsbericht 2023 mit den endgültigen, geprüften Zahlen wird anlässlich der Bilanzmedienkonferenz am 15. März 2024 vorgestellt.

