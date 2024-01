Devisen: Euro im US-Handelsverlauf kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf nicht allzu viel bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0846 US-Dollar ist damit zurück auf dem Niveau vom frühen Nachmittag. Am Montag war der Euro noch auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0846 (Montag: 1,0823) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9219 (0,9239) Euro./ck/he