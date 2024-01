CSS Kranken-Versicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Der Future of Health Grant gewinnt mit Unisanté einen zehnten starken Partner



Das Innovationsprogramm für digitale Gesundheit Future of Health Grant und Unisanté haben soeben eine Vereinbarung unterzeichnet. Mit dieser Partnerschaft bringt einer der führenden Vertreter der öffentlichen Gesundheit in der Schweiz sein einzigartiges Wissen über die gesamte ambulante Versorgungskette in das von EPFL Innovation Park und CSS gegründete Ökosystem zur Schaffung neuer Pflegelösungen ein. Mit der Unterzeichnung dieser Partnerschaft verpflichtet sich das Universitätszentrum für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit, den Start-ups aus dem Future of Health Grant (FoHG) dutzende Stunden Fachwissen in den Bereichen medizinische Forschung und öffentliche Gesundheit zu widmen. FoHG stärkt sein Innovationsökosystem für digitale Gesundheit Das Programm zur Förderung von Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit zeichnet sich durch seinen praxisorientierten Ansatz aus: Jedes Start-up erhält ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Coaching und enge Betreuung, um durch Optimierung der Ressourcen so rasch wie möglich Fortschritte erzielen zu können. Parallel dazu verfügt der FoHG über ein einzigartiges Netzwerk von zentralen Partnern aus Spitälern, Versicherern, Fachhochschulen, Apotheken und grossen Beratungsfirmen: Hôpital de la Tour, La Source Institut et Haute Ecole de la Santé, HE-ARC, Microsoft, Publicis Sapient, Pfizer, Takeda, Zühlke, Vaudoise Assurance. Dieses Ökosystem fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch, der für eine agile und kollaborative Innovation unerlässlich ist. Das FoHG arbeitet kontinuierlich an einer Ausweitung der Partnerschaften. Im von der CSS und EPFL Innovation Park lancierten Programm werden jährlich etwa 20 Start-ups ausgewählt, die bis zu 90'000 Franken erhalten können, um die Entwicklung ihrer Lösung voranzutreiben. FoHG stärkt sein Innovationsökosystem für digitale Gesundheit Unisanté ist ein wichtiger Partner für den FoHG. Einerseits ist das Universitätszentrum für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit das einzige interdisziplinäre Zentrum in der Schweiz, das die gesamte ambulante Versorgungskette unter einem Dach vereint: Grundversorgung, Versorgung Schutzbedürftiger, Arbeitsmedizin, Gesundheitsförderung und Prävention, Ausgestaltung des Gesundheitswesens, universitäre Forschung und Lehre. Mit etwa 1000 Mitarbeitenden bündelt Unisanté einen einzigartigen Fundus an Fachwissen und Ressourcen im Bereich Gesundheit, von dem die Start-ups des FoHG-Programms profitieren können.

Andererseits arbeitet Unisanté eng mit der Fakultät für Biologie und Medizin der Universität Lausanne zusammen und hat somit Zugang zu einer grossen Gemeinschaft von Forschenden, Ärztinnen und Ärzten und Fachkräften des Gesundheitswesens. Durch diese direkte Vernetzung wird den Start-ups der Zugang zu modernstem Wissen ermöglicht, um die Entwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu optimieren. Die Partnerschaft verkörpert perfekt die Vision des FoHG-Programms. Durch den Dialog und die Bündelung der Ideen und Kompetenzen aller Akteure im Gesundheitswesen entstehen innovative Lösungen, mit denen die Effizienz des Gesundheitswesens gesteigert, das Patientenerlebnis verbessert und die Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden. Die Medienmitteilung ist verfügbar auf www.css.ch, www.epfl-innovationpark.ch und www.unisante.ch.

