IRW-News: Vanadium Corp Resource Inc.: VanadiumCorp eröffnet europäische Geschäftsstelle in Frankfurt am Main (Deutschland)

Vancouver, British Columbia - 31. Januar 2024 - VanadiumCorp Resource Inc. (TSX-V: VRB) (FWB: NWNA) (OTC: VRBFF) (VanadiumCorp oder das Unternehmen) ist ein auf kritische Mineralien spezialisiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf den Bereich der erneuerbaren Energiespeicherung gerichtet ist, um die globale Energiewende zu fördern. Unsere Elektrolyte werden in der Lieferkette für Vanadium-Flow-Batterie-Systeme (VFB) verwendet.

VanadiumCorp hat vor Kurzem eine Geschäftsstelle in Frankfurt am Main eingerichtet, um den Verkauf von Vanadium-Elektrolyten an den europäischen Energiespeichermarkt zu erleichtern und potenzielle Elektrolytproduktionsstandorte in Deutschland und anderen Teilen der Europäischen Union zu evaluieren. Im Rahmen dieser Bemühungen führt das Unternehmen eine Rahmenbewertung durch, um die Errichtung einer Elektrolytanlage in Deutschland zu prüfen.

Die geplante Anlage soll jährlich 4 Millionen Liter Vanadiumelektrolyt produzieren. Damit würde ein Beitrag zum europäischen Energiemarkt geleistet, und zwar durch die Bereitstellung einer Energiespeicherkapazität von 76 MWh pro Jahr mithilfe der VFB-Technologie. Um sicherzustellen, dass das geplante Projekt nachhaltig und kosteneffizient ist, führt das Unternehmen eine Analyse der Lebenszykluskosten durch, mit dem Ziel, einen Industriestandort zu finden, der günstige Synergien mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens bietet. Darüber hinaus ist das Unternehmen aktiv auf der Suche nach einem oder mehreren geeigneten Partnern in der EU, um seine geplanten Aktivitäten in der Region zu unterstützen.

Die neue Geschäftsstelle von VanadiumCorp befindet sich im Finanzdistrikt in der Großen Gallusstraße 16-18 in Frankfurt am Main (Deutschland).

Über Langzeit-Energiespeicherung und Vanadium-Elektrolyt

Die Langzeit-Energiespeicherung (LDES) ist von entscheidender Bedeutung für die Dekarbonisierung des Stromnetzes und die Energiewende. Die VFB ist eine einzigartige Technologie, die bei kostengünstiger Wartung auf unbestimmte Zeit betrieben werden kann. Elektrolyte stellen die wichtigste Kostenkomponente des VFB-Energiespeichersystems dar.

Ziel von VanadiumCorp Resource Inc. ist es, ein verlässliches Angebot von qualitativ hochwertigen Vanadium-Elektrolyten für den expandierenden internationalen Markt für Langzeit-Vanadium-Flow-Batterie (VFB) zu produzieren. Die erste Produktionsanlage des Unternehmens befindet sich in Val-des-Sources (Québec). Ein stabiler, langfristiger Zugang zu Vanadiumrohstoff für die Produktion von Elektrolyten ist gewährleistet und hängt von der erfolgreichen Erschließung unserer Vanadium-Titan-Eisen-Minerallagerstätten ab, zu denen auch unsere Vorzeigelagerstätte Lac Doré in der Nähe von Chibougamau (Québec) gehört.

Für das Board von VanadiumCorp Resource Inc.

Paul McGuigan, P.Geo.

Direktor, Chief Executive Officer

pjm@vanadiumcorp.com

Kontaktdaten:

Suite 303 - 5455 West Boulevard

Vancouver, British Columbia V6M 3W5

Kanada

+1.604.970.3278

3 rue de Boisé,

Marieville, Québec J3M 1S7

Kanada

Omniturm, 1. Stock, Große Gallusstraße 16-18

Frankfurt am Main, 60312

Deutschland

E-Mail: info@vanadiumcorp.com

Website: www.vanadiumcorp.com

