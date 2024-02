EQS-News: Blue Energy Group AG zählt zu den TOP 100-Innovatoren: Patentiertes Verfahren erzeugt saubere Energie für eine erfolgreiche Wärmewende

EQS-News: Blue Energy Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Blue Energy Group AG zählt zu den TOP 100-Innovatoren: Patentiertes Verfahren erzeugt saubere Energie für eine erfolgreiche Wärmewende



01.02.2024

Blue Energy Group AG zählt zu den TOP 100-Innovatoren: Patentiertes Verfahren erzeugt saubere Energie für eine erfolgreiche Wärmewende Energieerzeugung von biogenen Reststoffen und Abfall bei hohen Temperaturen sorgt für deutlich höhere Wirkungsgrade als die herkömmliche Verbrennung

Blue Energy Center ist wirklich dezentral, wartungsarm und effizient

Ranga Yogeshwar gratuliert bei Preisverleihung Senden, 01.02.2024 – Frisch gekürter Innovations-Champion: Die Blue Energy Group AG aus Senden hat das TOP 100-Siegel 2024 erhalten. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ein Verfahren weiterentwickelt, um die Produktion von erneuerbarer und grundlastfähiger Energie aus Biomasse zu revolutionieren. Mit Erfolg: Durch das Verfahren der thermochemischen Gaserzeugung wird der Wirkungsgrad gegenüber einem Verbrennungsprozess deutlich erhöht. Außerdem zeichnet sich das Verfahren durch eine hohe Dauerlast, Flexibilität bei den Einsatzstoffen und eine effiziente, voll automatisierte Produktion aus. Innerhalb des Blue Energy Center werden außerdem die Brennstoffproduktion (Blue Energy Sticks) und Energieproduktion (Blue Energy Cubes) räumlich voneinander getrennt und damit eine echte dezentrale Energieerzeugung auf kleinster Fläche ermöglicht. Mit dem TOP 100-Siegel werden nur besonders innovative mittelständische Unternehmen ausgezeichnet. Der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team überprüften die Innovationskraft aller Teilnehmer anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird der Blue Energy Group AG bei der Preisverleihung am 28. Juni 2024 in Weimar persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Yogeshwar begleitet den Innovationswettbewerb TOP 100 seit zwölf Jahren als Mentor. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind stolz darauf, zu den führenden Unternehmen in Sachen Innovationskraft und Realisierungskompetenz zu gehören“, so Jochen Sautter, Vorstand der Blue Energy Group AG. „Mit unserem patentierten Blue Energy Center revolutionieren wir die Produktion von sauberer Energie aus Biomasse und wollen zum Gelingen der Wärmewende beitragen. Trotz geringerer Inputkosten durch die Beimischung von Abfällen erzielen wir einen höheren Wirkungsgrad und produzieren mehr Strom. Die Wärme kann besser genutzt werden, weil die kompakte Anlage den Bau beim Wärme-Abnehmer ermöglicht. Damit kann Blue Energy für Industrie und Stadtwerke zum Partner für eine grundlastfähige und günstige Strom- und Wärmeversorgung werden.“ Das Blue Energy Center im Detail: Neue Alternative für die Wärmewende Das Blue Energy Center trennt mit der Rohstoffaufbereitung (Blue Energy Sticks) und der Energieerzeugung (Blue Energy Cubes) die beiden grundlegenden Verfahrensschritte räumlich voneinander: Die Rohstoffe Restholz und Altholz in Kombination mit diversen Biomassen oder kohlenstoffhaltigen Reststoffen werden zu sogenannten Blue Energy Sticks verarbeitet. Diese ähneln ihrer Form nach Pellets, bestehen aber nicht aus „Frischholz“. Für die Stick-Produktion werden weder Bäume gefällt, noch werden für die menschliche Ernährung notwendige Pflanzen eingesetzt. Der Holzgehalt (bestehend aus Sägemehl, Hackschnitzel oder Pflanzenresten) beträgt mindestens 50 %. Die Einsatzstoffe werden gemahlen, getrocknet und anschließend homogenisiert.



Die Blue Energy Sticks werden anschließend zum sogenannten Blue Energy Cube transportiert und dort zur Synthesegaserzeugung verwendet. Das Herzstück des hochinnovativen, patentierten Energieerzeugungssystems ist ein thermochemischer Reaktor, der nach dem Gleichstrom-Festbett-Vergasungsverfahren funktioniert. Er hat einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als konventionelle Energieerzeugungsanlagen und produziert regenerative Energien in Form von Strom, Nah- und Fernwärme oder Prozessdampf. Die Herstellung von weiteren umweltfreundlichen Energieträgern wie beispielsweise grünem Wasserstoff, Methan oder Bio-Öl sind mit dem Blue Energy Cube ebenfalls möglich und bereits in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung projektiert. Die erfolgreiche Transformation hin zu einer innovativen, dezentralen, regenerativen und grundlastfähigen Energieversorgung ist eine elementare Standortfrage für Industrie und Wirtschaft und primäre Aufgabenstellung für Städte, Gemeinden und Kommunen. Darüber hinaus haben Industrieunternehmen und alle energieintensiven Mittelstandsunternehmen ein vitales Interesse an sicherer, finanzierbarer, planbarer und vor allem grundlastfähiger Energieversorgung. Anforderungen, die sich auf vielen Ebenen mit den Systemen der Blue Energy Group AG realisieren lassen. Über Blue Energy Group AG:

Die Blue Energy Group AG (ISIN: DE000A2GS336) ist auf Anlagenbau für regenerative Energiesysteme spezialisiert. Seit mehr als 10 Jahren überzeugt sie durch innovative, effektive und vor allem saubere Lösungen zur Rohstoffaufbereitung, Energieerzeugung und Energieversorgung. Die Blue Energy Group bietet grundlastfähige, nachhaltige Energiesicherheit und dezentrale Energieunabhängigkeit. Mit lokal verfügbaren Ressourcen und intelligenten Systemen für CO 2 -Neutralität oder sogar CO 2 -Negativität. Pressekontakt:

Blue Energy Group AG

Holger Fuchs

Daimlerstraße 31

89250 Senden

Tel.: +49 176 80 777 865

E-Mail: hf@blue-energy-group.de

www.blue-energy-group.de

01.02.2024

