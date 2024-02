EQS-News: Lenzing erhält im dritten Jahr in Folge „Triple A-Rating“ durch CDP und bestätigt damit Nachhaltigkeitsführerschaft

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit

Lenzing erhält im dritten Jahr in Folge „Triple A-Rating" durch CDP und bestätigt damit Nachhaltigkeitsführerschaft



06.02.2024

Lenzing erhält im dritten Jahr in Folge „Triple A-Rating“ durch CDP und bestätigt damit Nachhaltigkeitsführerschaft

Lenzing eines von nur 10 Unternehmen weltweit mit dreifacher „A“-Bewertung

Führende Rolle bei der Transparenz und Leistung von Unternehmen in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit erneut bestätigt

CDP gilt als der Goldstandard für internationale Umweltberichterstattung

Lenzing – Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, wurde erneut von der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation CDP für ihre transparente Berichterstattung und ihre Leistungen in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit ausgezeichnet. Lenzing erhielt in allen Kategorien einen Platz auf der jährlichen „A-Liste“. Basierend auf den Daten der CDP-Fragebögen 2023 zu Klimawandel, Wäldern und Wassersicherheit ist Lenzing zum dritten Jahr in Folge eines von nur 10 Unternehmen, die ein dreifaches „A“ erhalten haben – von über 21.000 bewerteten Unternehmen.

Das CDP gilt als der Goldstandard der internationalen Umweltberichterstattung. In voller Übereinstimmung mit der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) verfügt CDP über die größte Umweltdatenbank der Welt. Die CDP-Bewertungen werden weithin genutzt, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen in Richtung einer kohlenstofffreien, nachhaltigen und resilienten Wirtschaft zu treffen. Im Jahr 2023 riefen über 740 Finanzinstitute mit einem Vermögen von mehr als USD 136 Billionen Unternehmen auf, Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen über die CDP-Plattform offenzulegen. Eine Rekordzahl von 23.000 Unternehmen, die zwei Drittel der weltweiten Marktkapitalisierung repräsentieren, ist diesem Aufruf gefolgt.

„Ich bin sehr dankbar und stolz darauf, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lenzing Gruppe Tag für Tag leisten, um unsere führende Position auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit weiter auszubauen. Erneut als eines von nur 10 Unternehmen weltweit mit einem Triple-A ausgezeichnet worden zu sein, ist ein starker Beleg dafür, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen“, sagt Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. „Lenzing arbeitet unermüdlich daran, die Industrien, in denen sie tätig ist, noch nachhaltiger zu gestalten und die Transformation des textilen Geschäftsmodells von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Damit dieser Wandel erfolgreich ist, sind weitere Anstrengungen der gesamten Branche nötig.“

Sherry Madera, CEO von CDP: „Herzlichen Glückwunsch an alle Unternehmen auf der A-Liste von CDP und an die Unternehmen, die ihre Reise in Richtung Umwelttransparenz im Jahr 2023 begonnen oder beschleunigt haben – wir haben im vergangenen Jahr einen Anstieg der Offenlegungen um 24 Prozent erlebt, und diese Entwicklung ist zu begrüßen. Nur wenn die Unternehmen die Grundlagen für die Offenlegung schaffen, können sie zeigen, dass sie es ernst meinen mit der wichtigen Rolle, die sie bei der Sicherung einer Netto-Null-Zukunft im Sinne der Natur spielen. Bei der Aufnahme in die A-Liste geht es um mehr als nur um die Punktzahl. Es ist ein Hinweis auf qualitativ hochwertige, vollständige Daten, die den Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihre Umweltauswirkungen verschaffen, als Grundlage für Umstellungspläne dienen und – was besonders wichtig ist – es ihnen ermöglichen, ihre Ambitionen zu verwirklichen. Da wir uns immer tiefer in das Aktionsjahrzehnt hineinbewegen und CDP die Messlatte für eine führende Rolle im Umweltschutz immer höher legt, ist die Arbeit der Unternehmen der A-Liste niemals abgeschlossen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie alle Unternehmen ihre Verpflichtungen in weitere und noch sinnvollere und wirksamere Maßnahmen umsetzen.“

Lenzing setzt sich im Rahmen ihrer strategischen Prinzipien und in ihren definierten Kernbereichen wie Dekarbonisierung, nachhaltige Rohstoffbeschaffung und verantwortungsbewusster Umgang mit Wasser ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, die direkt zu einigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen, und setzt konkrete Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. So achtet Lenzing beispielsweise auf eine ausschließlich nachhaltige Beschaffung von Holz und Faserzellstoff, eine optimale Nutzung ihrer Rohstoffe sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und Investitionen in Erneuerbare. Lenzing treibt darüber hinaus den Wandel der Industrie in Richtung einer vollwertigen Kreislaufwirtschaft voran.

Eine ausführliche Darstellung der Nachhaltigkeitsziele und der Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele lesen Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2022 der Lenzing Gruppe. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 wird am 15. März 2024 veröffentlicht.

