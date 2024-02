Tagesausblick für 07.02.: DAX mit neuem Allzeithoch. Zwei DAX-Titel veröffentlichen Zahlen

Am Vormittag holten die Bullen noch einmal tief Luft, um dann am Nachmittag die Marke von 17.000 Punkten endlich zu überschreiten. Die guten Daten aus der deutschen Industrie wurden zunächst ignoriert. Die freundliche Eröffnung an der Wall Street war schließlich der Zünder für eine Erholung des DAX®. Im Tagesverlauf werden noch Reden von US-Notenbänkern erwartet.

Nach dem Abverkauf der zurückliegenden beiden Handelstage hat sich die Lage an den Anleihemärkten heute stabilisiert. Dabei pendelte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei 2,3 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 4,1 Prozent ein. Diese Entwicklung sorgte auch für eine Stabilisierung bei den Edelmetallen. Der Goldpreis distanzierte sich vom gestrigen Tief und schloss bei rund 2.035 US-Dollar. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am Ölmarkt. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bewegte sich innerhalb der gestrigen Range bei rund 78,40 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus stieg auf ein neues Allzeithoch. Bayer musste die nächste Niederlage im Glyphosatprozess hinnehmen. Die Aktie tauchte daraufhin zeitweise unter die Marke von EUR 28. In der zweiten Tageshälfte kehrte das Papier zurück in die Gewinnzone. Infineon senkte die Jahresprognose. Die Aktie schloss deutlich im Minus. Gestern gab es bereits Spekulationen. Heute folgte die Bestätigung. Novartis plant die Übernahme des Biotechnologiekonzerns MorphoSys. Die im SDAX® notierte Aktie zog erneut zweistellig nach oben und beflügelte auch den European Biotech Index und den Solactive German Mergers & Acquisitions Index. Bei Qiagen kursierten heute ebenfalls Übernahmegerüchte. Die Aktie kletterte daraufhin deutlich nach oben. Dr. Ing. Porsche bestätigte gestern den Ausbruch aus dem seit August 2023 gebildeten Abwärtstrend. Heute folgt zunächst ein kleiner Rücksetzer.

Morgen werden unter anderem Akzo Nobel, Compu Group, Deutsche Börse, Heidelberger Druck., Jenoptik, Metro, PayPal, Siemens Energy, Teamviewer, Totalenergies, Vestas und Walt Disney Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Germany-PMI Flash

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.155/17.245 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.628/16.723/16.774/16.819/16.864/16.958/17.010 Punkte

Nach einem freundlichen Start tauchte der DAX® zunächst wieder auf 16.900 Punkte nach unten. Die 61,8%-Retracementlinie bei 16.864 Punkte hatte jedoch erneut gehalten. Im weiteren Verlauf sprang der Leitindex über die Marke von 17.000 Punkten. Damit eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 17.155 Punkte (138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis 17.245 Punkte (161,8%-Retracementlinie). Auf der Unterseite findet der Index bei 16.864 Punkten eine starke Unterstützung.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.12.2023 – 06.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.02.2019 – 06.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,25* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 96,41** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2024; 17:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 10,17 13.526,073803 15.216,833028 5 Open End DAX® HC977R 12,62 15.216,659357 16.062,705617 10 Open End DAX® HC0558 11,69 15.780,187874 16.343,540581 15 Open End DAX® HD136D 11,85 16.231,010689 16.568,615711 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2024; 17:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,45 20.285,637268 18.595,843684 -5 Open End DAX® HC8E76 3,95 18.595,051714 17.748,976861 -10 Open End DAX® HC7FDJ 6,12 18.031,523196 17.467,13652 -15 Open End DAX® HD15GY 2,80 17.580,700382 17.243,150935 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.20224; 17.30 Uhr

