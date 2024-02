Die meistgehandelten Produkte: Nach Allzeithoch weiterhin vorsichtiger Optimismus beim DAX®

Nachdem der DAX® gestern abend ein Allzeithoch erreicht hatte, blieb der Index knapp oberhalb der 17.000er Marke. Im Gegensatz ist die Industrieproduktion in Deutschland stärker als erwartet um 1,6% gefallen. Während in Deutschland unter anderen Siemens Energy und die Deutsche Börse Quartalszahlen veröffentlichten, werden noch Zahlen von PayPal und Walt Disney erwartet. Nach Angaben der Euwax erwarten Anleger eine weitgehend positive Entwicklung heute. Dennoch sind Puts auf den DAX® die meistgehandelten Knock-Out-Produkte.

Positive Entwicklungen bei den deutschen Autobauern lassen Anleger auch in Porsche Holding Calls investieren. Technische Probleme bei Boeing lockt Anleger in Call-Optionsscheine auf den Konkurrenten Airbus. Außerdem werden auch Calls auf den DAX® und US-Techwerte nachgefragt. Beständig steigende Kurse bei ASML und Rheinmetall lassen Faktor-Long-Optionsscheine auf diese Werte am meisten gehandelt werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Porsche Holding SE HC6D46 0,50 46,29 EUR 41,427576 EUR 9,18 Open End DAX ® Put HC5QPB 15,35 17010,40 Punkte 18523,603783 Punkte 11,07 Open End DAX ® Put HC695N 3,43 17010,40 Punkte 17313,98725 Punkte 49,77 Open End Nasdaq-100 ® Call HD0K00 21,59 17572,73 Punkte 15255,440308 Punkte 7,56 Open End DAX ® Call HD22TJ 3,89 17010,40 Punkte 16636,786816 Punkte 43,65 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2024; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PG 29,79 17004,50 Punkte 14100,00 Punkte 5,71 12.03.2024 Airbus Group SE Call HC9GU1 1,64 151,90 EUR 145,00 EUR 9,28 18.09.2024 Fortinet Inc. Call HD23ZZ 1,41 74,56 USD 70,00 USD 4,86 15.01.2025 DAX ® Call HC37PV 16,92 17004,50 Punkte 15400,00 Punkte 10,04 12.03.2024 Amazon.com Inc. Call HC6G37 3,14 168,79 USD 140,00 USD 4,98 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2024; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD04LH 79,98 17000,95 Punkte 16695,232262 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 13,46 334,20 EUR 316,900318 EUR 6 Open End ASML Holding N.V. Long HC4059 15,65 839,10 EUR 708,88799 EUR 4 Open End DAX ® Long HD05E5 54,57 17000,95 Punkte 16610,354311 Punkte 20 Open End Dt. Pfandbriefbank Short HC2NKM 11,38 4,97 EUR 6,929982 EUR -2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.02.2024; 10:55 Uhr

