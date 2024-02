DAX steckt in Range fest. US-Arbeitsmarktdaten im Blickpunkt

Nach einem schwachen Beginn deutet sich beim DAX® eine Erholung an. Unterstützung kam in erster Linie von den Autobauern und der Aktie von Sartorius. Im Tagesverlauf werden noch die vielbeachteten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Sie könnten signifikante Impulse liefern.

Unternehmen im Fokus

Analysten reduzierten das Kursziel für Gerresheimer. Die Aktie tauchte im frühen Handel ab. Metro wird heute Ex-Dividende gehandelt. Der Entwickler von Bausoftware Nemetschek konnte die selbstgesteckten Ziele für 2023 erreichen. Die Anleger quittierten dies mit einem Kursplus. Bei EUR 87,30 stößt der Anteilsschein nun an eine hartnäckige Widerstandsmarke. Die Aktie von RWE deutet eine Stabilisierung auf Höhe des Oktobertiefs an. Das Papier ist zwar deutlich überverkauft. Eine Trendwende läßt jedoch noch auf sich warten. Siemens legte das Zahlenwerk für das erste Geschäftsquartal vor. Demnach stieg der Umsatz und der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht an. Das Ergebnis zog dabei kräftig an. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie startete jedoch mit Verlusten.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.928/16.957/17.050/17.143/17.201 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.800/16.866/16.900/16.915 Punkte

Der DAX® startete im Bereich des gestrigen Schlussstands und kämpft mit der ersten Hürde bei 16.928 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level und gelingt damit die Rückkehr in den kurzfristigen Aufwärtstrend, richtet sich der Blick auf den nächsten Kreuzwiderstand bei 16.957 Punkte. Oberhalb dieser Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich des Allzeithochs. Rücksetzer unter 16.900 Punkte könnten derweil eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 16.866 und im weiteren Verlauf bis 16.800 Punkte auslösen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum:12.01.2024 – 08.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2019 – 08.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,93* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 98,06** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 10:20 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,86 13.540,396795 15.232,946394 5 Open End DAX® HC977R 11,86 15.232,772539 16.079,714692 10 Open End DAX® HC0558 10,64 15.796,897787 16.360,847038 15 Open End DAX® HD136D 10,11 16.248,197985 16.586,160503 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 10:20 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,64 20.307,118078 18.615,535142 -5 Open End DAX® HC8E76 4,17 18.614,742334 17.767,771558 -10 Open End DAX® HC7FDJ 6,66 18.050,617086 17.485,632771 -15 Open End DAX® HD275V 8,14 17.599,316888 17.261,410004 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.20224; 10.20 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.