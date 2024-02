DAX – Anfängliche Gewinne bröckeln. Windanlagenbauer im Aufwind.

Der DAX® peilte im frühen Handel die Marke 17.000 Punkten an. Für den Ausbruch über das Level fehlte jedoch zunächst der Mut. In weiten Teilen Asiens waren die Börsen heute feiertagsbedingt geschlossen und aus den USA werden im Wochenverlauf unter anderem Inflationsdaten erwartet. Es somit weiterhin mit einer gewissen Zurückhaltung an den Börsen zu rechnen.

Unternehmen im Fokus

Commerzbank und Deutsche Bank deuten nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche eine leichte Erholung an. Nordex hat 2023 operativ wieder die Gewinnzone erreicht. Anleger quittierten dies im frühen Handel mit einem Kursaufschlag. Rheinmetall profitiert von Planungen für einen deutlichen Ausbau der Produktionskapazitäten. Siemens Energy legte im Vorfeld der bevorstehenden Hauptversammlung deutlich zu und kratzte an der 200-Tage-Durchschnittslinie.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.957/17.005/17.050/17.143/17.201 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.800/16.866/16.900/16.915/ Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben. Die 17.000 Punktemarke konnte der Leitindex allerdings zunächst nicht überwinden. Die Blicke bleiben somit weiterhin auf die Unterstützungszone zwischen 16.900 und 16.915 Punkten gerichtet. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von 17.050 Punkten zu erwarten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 10.01.2024 – 12.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2019 – 12.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,89* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 98,09** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2024; 09.50 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,90 13.549,688663 15.243,399746 5 Open End DAX® HC977R 11,93 15.242,878039 16.090,382058 10 Open End DAX® HC0558 10,73 15.807,274497 16.371,594197 15 Open End DAX® HD136D 10,18 16.258,791664 16.596,974531 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2024; 09:50 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,61 20.314,098851 18.621,934417 -5 Open End DAX® HC8E76 4,13 18.620,909475 17.773,658094 -10 Open End DAX® HC7FDJ 6,58 18.056,513016 17.491,344159 -15 Open End DAX® HD275V 7,91 17.604,995849 17.266,979929 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.20224; 09:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.