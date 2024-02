Die meistgehandelten Produkte: Bullen dominieren beim DAX und US-Techaktien

Der DAX® startete mit leichten Abschlägen in den Handel und notiert unter der wichtigen 17.000er Marke. Laut dem ZEW hat sich die gegenwärtige konjunkturelle Lage in Deutschland weiter verschlechtert und befindet sich auf dem tiefsten Stand seit Juni 2020. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominierten dennoch Calls auf den DAX®.

Der anhaltende KI-Boom sorgt für eine hohe Nachfrage bei Optionsscheinen auf Nvidia, ASML, AMD und Adobe. Die kürzlich angekündigte Produktionserhöhung bei Rheinmetall wurde positiv am Markt aufgenommen. Investoren setzen mit Faktor-Optionsscheine auf eine weiter anhaldende Kursrally. Im weiteren Tagesverlauf werden die US-Inflationszahlen um 14:30 Uhr mit Spannung erwartet. Sie gelten als wichtige Richtlinie für die Zinspolitik der US-Notenbank.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD12U6 6,39 16936,00002 Punkte 16319,823093 Punkte 24,78 Open End DAX ® Call HD1424 5,58 16936,00002 Punkte 16401,871763 Punkte 28,1 Open End DAX ® Call HD26T3 0,5 16936,00002 Punkte 16918,186971 Punkte 152,33 Open End DAX ® Call HD273Z 2,28 16936,00002 Punkte 16739,65834 Punkte 61,54 Open End Porsche Holding Call HC2STC 0,46 46,245 EUR 41,697753 EUR 9,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2024; 10:02 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag ASML Holding Call HC30MP 29,95 851 EUR 580,00 EUR 2,7 18.12.2024 Adobe Systems Call HD1TFJ 13,26 633,155 USD 600,00 USD 4,23 17.12.2025 Nvidia Corp. Call HD0HBN 25,4 722,96 USD 525,00 USD 2,59 18.06.2025 Airbus SE Call HC9GU3 0,91 148,18 EUR 155,00 EUR 15,39 18.09.2024 AMD Call HC7QF0 4,82 171,345 USD 150,00 USD 3,29 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2024; 10:11 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Aroundtown S.A. Long HC5RK7 2,44 1,80075 EUR 1,357843 EUR 4 Open End Hellofresh SE Long HD0T92 0,32 12,54 EUR 10,782857 EUR 7 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 21,24 361,25 EUR 290,819119 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HB9D1X 3,41 361,25 EUR 305,358163 EUR 8 Open End BMW Long HC6K5X 1,52 100,87 EUR 90,811948 EUR 9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2024; 10:27 Uhr

