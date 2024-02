10-jährige Rendite USA - Doppelboden ist perfekt

Gerade noch rechtzeitig hatten wir in der vergangenen Woche vor einer „möglichen Bodenbildung“ bei der 10-jährigen Rendite in den USA gewarnt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 7. Februar). Schließlich dürfte das Rentenbarometer mit einem klassischen Doppelboden – definiert durch die Tiefs von Ende Dezember und vom 1. Februar bei 3,78 % bzw. 3,82 % – die korrektive Phase seit dem Test der magischen 5%-Marke im Oktober vergangenen Jahres abgeschlossen haben (siehe Chart). Für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen in diesem Zusammenhang die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 4,05 %/4,13 %). Die diskutierte Bodenbildung eröffnet nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 0,40 %-Punkten bzw. ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 4,60 %. Diese Zielmarke rückt besonders dann in den Mittelpunkt, wenn der 10-jährigen Rendite der Spurt über das Hoch vom Herbst 2022 bei 4,34 % gelingt. Unter dem Strich hat die Hoffnung auf fallende Langfristzinsen einen herben Dämpfer erfahren – zumindest ohne ein schnelles Rebreak der o. g. Durchschnitte, welches den angeführten Doppelboden negieren würde.

10-jährige Rendite USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

