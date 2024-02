SDax-Unternehmen Elmos steigert Gewinn deutlich

(dpa-AFX) - Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor hat im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Dabei profitierte Elmos von einem über den Erwartungen der Analysten liegenden Schlussquartal. So stieg der Umsatz 2023 um 28,6 Prozent auf 575 Millionen Euro, wie der Chipkonzern am Donnerstag in Dortmund anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 36,8 Prozent auf 150,7 Millionen Euro zu. Bei beiden Kennziffern erreichte Elmos eigenen Angaben zufolge neue Bestwerte. Unter dem Strich stieg der Gewinn ebenfalls um fast 40 Prozent auf 99,1 Millionen Euro.

Für das neue Jahr erwartet Elmos in der Mitte der Spanne ein weiteres Wachstum. Dabei sieht das Management eine Normalisierung des in den vergangenen Jahren stark gewachsenen automobilen Halbleitermarkts mit Lagerbereinigungen. Der Umsatz soll 605 Millionen Euro erreichen, plus/minus 25 Millionen Euro. Bei der Ebit-Marge stellt das Unternehmen 25 Prozent in Aussicht, plus/minus 2 Prozentpunkte. 2023 hatte das Halbleiterunternehmen hier 26,2 Prozent erreicht. In der Ergebnisprognose nicht enthalten ist der geplante Verkauf der Wafer-Fertigung an den US-Konzern Littelfuse, dessen Abschluss für Dezember erwartet wird./nas/stk