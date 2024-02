EQS-News: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024

EQS-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024



20.02.2024 / 10:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 / 2024 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:



Ergebnis nach Steuern: – T€ 37 (Vorjahresperiode – T€ 35)

Bilanzsumme: T€ 4.509 (30.09.2023: T€ 4.509)

Eigenkapitalquote: 31,7% (30.09.2023: 32,5 %)



Die Q-Soft Verwaltungs AG weist für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen in etwa auf der Höhe der Vorjahresperiode liegenden Fehlbetrag nach Steuern von T€ 37 (Vorjahresperiode – T€ 35) aus.



Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen wie z.B. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 9, Vorjahresperiode TEUR 9) lagen im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahrsperiode weitgehend unverändert. Lediglich die Zinsaufwendungen der Gesellschaft haben sich aufgrund der gestiegenen Kapitalmarktzinsen leicht auf TEUR 27 (Vorjahresperiode TEUR 24) erhöht. Erträge aus Finanzgeschäften haben sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 wie in der Vorjahresperiode nicht ergeben.



Gechingen, 20. Februar 2024

Q-Soft Verwaltungs AG



Der Vorstand



Kontakt:

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstr. 34

75391 Gechingen



Telefon 07031 4690960

Telefax 07056 965218

www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de



HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart



Vorstand: Martin Schmitt

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

20.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com