Neue Studie der finnischen Kinderrechts-NGO Protect Children: Täter nutzen Technologieplattformen für sexuellen Online-Kindesmissbrauch

Eine bahnbrechende neue Studie liefert alarmierende Erkenntnisse über die Technologieplattformen, die Täter für den sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet verwenden. Für die Studie wurden mehr als 30.000 Personen befragt, die Onlinematerial mit sexuellem Kindesmissbrauch (CSAM) verbreitet haben. Sie bietet wichtige Erkenntnisse für die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung von Kindern im Internet.

Der Studie zufolge haben 40 % der Täter versucht, Kontakt zu einem Kind aufzunehmen. 70 % suchten den Onlinekontakt zu einem Kind, überwiegend über soziale Medien, Onlinespiele oder Messaging-Plattformen. Die am häufigsten genutzten sozialen Medien waren Instagram, Facebook und Discord. Die Messaging-Apps Telegram, WhatsApp und Signal mit End-to-End-Verschlüsselung wurden als häufigste Tools für diese illegalen Aktivitäten identifiziert. Diese Apps werden von Straftätern aufgrund der Sicherheit und des Datenschutzes bevorzugt, den die End-to-End-Verschlüsselung bietet und der es ihnen ermöglicht, Verbrechen zu begehen, ohne Angst vor Entdeckung zu haben.

Am 20. Februar wird Protect Children die Forschungsergebnisse erstmals im Europäischen Parlament vorstellen. Mit diesem Schritt soll ein aktiver Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und Vertretern der Technologiebranche über die dringende Notwendigkeit verstärkter Bemühungen der Technologiebranche aufgenommen werden, um den sexuellen Missbrauch und die sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet wirksamer zu bekämpfen.

Die Tech-Branche muss ihre Anstrengungen für die Sicherheit von Kindern im Internet verstärken

Als Reaktion auf diese Ergebnisse hat Protect Children eine Reihe von umsetzbaren Empfehlungen für die Tech-Branche formuliert, um die Maßnahmen zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung und des Missbrauchs von Kindern im Internet auszuweiten. Diese Maßnahmen beinhalten die Einführung eines auf Kinderrechte fokussierten Ansatzes bei der Entwicklung von Plattformen, eine effektivere Erkennung und Entfernung von Missbrauchsmaterial und strengere Altersüberprüfungsverfahren.

Protect Children fordert die Technologieunternehmen auf, keine End-to-End-Verschlüsselung in ihre Dienste zu implementieren, ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen einzurichten, die den Zugang der Strafverfolgungsbehörden zu Beweismaterial gewährleisten und die Fähigkeit zur Aufdeckung und Meldung von Material mit Kindesmissbrauch erhalten.

