Salzgitter verkauft Geschäft mit Edelstahlrohren nach Italien

München (Reuters) - Salzgitter verkauft sein Geschäft mit nahtlosen Edelstahlrohren für 135 Millionen Euro nach Italien.

Die Tochter Mannesmann Stainless Tubes (MST) geht an die italienische Cogne Acciai Speciali, wie der Stahlkonzern am Dienstag mitteilte. Cogne wiederum gehört der taiwanischen Walsin Lihwa. "Wir betreiben ein aktives Portfoliomanagement mit strategischen Zukäufen und Wachstumsschritten sowie Verkäufen von Gesellschaften, die nicht zu unseren definierten Entwicklungsfeldern gehören", begründete Finanzvorstand Burkhard Becker den Schritt. Finanzielle Auswirkungen sind offenbar nicht zu erwarten. Der Verkaufspreis entspreche dem Nettobuchwert von MST, erklärte Salzgitter.

Mannesmann Stainless Tubes mit Sitz in Mülheim an der Ruhr produziert in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA nahtlose Edelstahl- und Nickelbasisrohre. Diese kommen vor allem im Kraftwerksbau sowie in der chemischen und petrochemischen Industrie zum Einsatz, weil Edelstahl hitzebeständiger ist und nicht rostet.

