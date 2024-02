AKTIE IM FOKUS: Fresenius vorbörslich schwach - Ausblick enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ausblick hat am Mittwoch vorbörslich die Fresenius -Aktien belastet. Der Kurs beim Broker Lang & Schwarz sank am Morgen um 1,6 Prozent unter den Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Händler urteilten in ersten Kommentaren, die Zielsetzungen erfüllten nicht die Erwartungen. Dies überlagerte die Jahreszahlen, die ersten Stimmen zufolge ordentlich waren.

Für 2024 stellt Fresenius ein organisches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent in Aussicht. Das bereinigte Betriebsergebnis soll abseits der Wechselkurse um vier bis acht Prozent zulegen. 2023 war der Dax-Konzern durch die Dekonsolidierung des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) tief in die roten Zahlen gerutscht. Laut dem Händler war die Gewinnentwicklung 2023 aber geringfügig besser gewesen als erwartet./tih/jha/