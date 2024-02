GNW-Adhoc: Rackspace Technology kündigt Teilnahme an der ViVE 2024 an, um die Interoperabilität von Gesundheitstechnologien und die Revolutionierung digitaler Gesundheitsstrategien zu diskutieren

^SAN ANTONIO, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (NASDAQ:

RXT), ein führender Anbieter von hybriden Multi-Cloud-basierten End-to-End- Technologielösungen, gab heute seine Teilnahme an der ViVE 2024! bekannt. Die Veranstaltung findet vom 25. bis 28. Februar 2024 im Los Angeles Convention Center statt. ViVE ist die führende, kuratierte Veranstaltung für Entscheidungsträger im Bereich der digitalen Gesundheit, deren Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen liegt. ?Derzeit bedient unser umfassendes Lösungsportfolio mehr als 2.500 Organisationen im Gesundheitswesen. Dank unserer jahrelangen Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Lösungen für alle führenden Cloud-Plattformen wissen unsere Kundinnen, dass sie sich auf unsere unabhängige Expertise verlassen können", so Jason Jones, Senior Client Partner bei Rackspace Technology. ?Rackspace Healthcare Solutions verbessert die Patientenversorgung in der gesamten Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Transformation, um die Bedürfnisse, Präferenzen und Werte der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen und dabei gleichzeitig die Ergebnisse zu verbessern und die Kosten zu senken. Unabhängig davon, ob Sie als Gesundheitsdienstleister, Kostenträger, Biowissenschaftsunternehmen oder Gesundheitsorganisation tätig sind, kann Rackspace Technology Sie dabei unterstützen, Ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und datenzentrierte Entscheidungen zu treffen." Jason Jones wird eine Veranstaltung zum Thema ?Interoperabilität" mit Dr. Zafar Chaundry, CIO des Seattle Children's Hospital, und Abhijit Gupta, Gründer und CEO von Fold Health, moderieren. Das Seattle Children's Hospital (https://www.seattlechildrens.org/) beauftragte Rackspace Technology mit dem Hosting und der Verwaltung seiner elektronischen Gesundheitsakte (Epic Electronic Health Record, EHR). Rackspace stellt eine vollständig verwaltete Private-Cloud-Infrastrukturlösung für drei Epic- Umgebungen bereit. Die verwaltete Hostinginfrastruktur ermöglicht es der Klinik, sich auf hochwertige strategische Initiativen zu konzentrieren, die die Patientenversorgung verbessern und die medizinische Versorgung im pazifischen Nordwesten optimieren. Informationen zur Teilnahme von Rackspace Technology an der ViVE 2024! Zukunftsfähige Cloud-Lösungen für das Gesundheitswesen auf der ViVE 2024! Was: ViVE 2024! Wann: 25. bis 28. Februar 2024 Wo: Los Angeles Convention Center Veranstaltung von Rackspace, Seattle Children's Hospital und Fold Health zum Thema ?Interoperabilität": * Montag, 26. Februar um 10:20 Uhr an Stand 2624 * Seien Sie dabei und erfahren Sie, wie Sie Ihre Digital-Health-Strategie revolutionieren, wie Sie Cloud-Lösungen für das Gesundheitswesen nahtlos integrieren, wie Sie Ihr Unternehmen mit einem maßgeschneiderten, patientenzentrierten Ökosystem auf Erfolgskurs bringen und mit einem agilen Technologiekonzept innovative Wege beschreiten, um den Herausforderungen von morgen schon heute zu begegnen. Informationen zur ViVE 2024! ViVE ist die führende, kuratierte Veranstaltung für Entscheidungsträger im Bereich der digitalen Gesundheit, deren Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen liegt. Die ViVE vereint die führende Rolle von CHIME und den Marktplatz von HLTH, um eine Plattform zum Thema digitale Gesundheit zu schaffen, die sich auf die geschäftliche Transformation des Gesundheitswesens konzentriert und Führungskräfte, leitende Angestellte und Einkäufer im Bereich digitale Gesundheit, Startups sowie Investoren aus dem Gesundheitsbereich, politische Entscheidungsträger, die Patientengemeinschaft und Lösungsanbieter zusammenbringt. Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden Multi-Cloud- basierten End-to-End-Technologielösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kund*innen über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kund*innen in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com °