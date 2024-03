Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Partnerschaft

Glarner Kantonalbank und Leonteq bringen innovative 3a-Vorsorgelösung auf den Markt



04.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Glarus, 4. März 2024 – Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft hat die Glarner Kantonalbank gemeinsam mit Leonteq AG eine attraktive Spar- und Anlagelösung entwickelt. «bench», ein innovatives, rein digitales Produkt, das Garantie und Renditechancen kombiniert, markiert den Beginn dieser Kooperation. Vertrieben wird die neue 3a-Vorsorgelösung über die Stiftung Bench 3a. Mit «bench» lancieren die Glarner Kantonalbank und Leonteq AG (Leonteq) ein neues und attraktives Produkt im Bereich 3a-Vorsorge. Gemeinsames Ziel ist es, Schweizer Vorsorgenehmern massgeschneiderte Spar- und Anlagelösungen anzubieten. «Die Kombination unserer Expertise in der Vorsorge mit Leonteqs Know-how in der technischen Abwicklung von Finanzprodukten hat uns ermöglicht, ein auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Produkt zu attraktiven Konditionen auf den Markt zu bringen», sagt Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank. «bench» kombiniert die Vorteile von Rendite und Sicherheit. Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, unterstreicht die grosse Bedeutung dieser Partnerschaft für die Erweiterung des Vorsorgeangebots im Bankensektor. Neue Produktkategorie auf dem Schweizer 3a-Vorsorgemarkt

«bench» ist eine rein digitale, innovative 3a-Lösung, die den Vorsorgenehmerinnen und Vorsorgenehmern anstelle einer laufenden Verzinsung eine Kombination aus einer Garantie und einer Renditechance bietet. Bisher konnten Anlegerinnen und Anleger zwischen einem konventionellen Sparkonto und einem Wertpapierfonds wählen. Mit «bench» hält eine neue Produktkategorie Einzug in den Schweizer 3a-Vorsorgemarkt. «bench» schliesst Lücke zwischen Sicherheitsbedürfnis und Renditewunsch

Viele Schweizerinnen und Schweizer bevorzugen das Sparkonto für ihr Vermögen der Säule 3a und verzichten dadurch auf potenzielles Vermögenswachstum. «bench bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, das Geld bis zum Bezug sorgenfrei wachsen zu lassen», so Sven Wiederkehr. Dank transparenter Garantielevel (80, 90 oder 100 Prozent Absicherung des eingezahlten Kapitals zum Pensionierungszeitpunkt) bietet «bench» eine Vorsorgeoption mit einfach verständlichem Risikoprofil. Je tiefer der Garantielevel, desto höher die Renditechance. Mit dem Angebot schliesst sich die Lücke zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Wunsch nach einer attraktiven Renditechance. Anbindung weiterer Banken geplant

«bench» steht nicht nur Kundinnen und Kunden der Glarner Kantonalbank offen, sondern ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Sicherheit legen und trotzdem von einer Rendite profitieren möchten. «bench» ist so aufgebaut, dass sich künftig weitere Banken als Partner anschliessen können. Weitere Informationen zur neuen Vorsorgelösung «bench» finden Sie unter www.bench.ch.

