Xsolla präsentiert mit Web Shop 2.0 eine führende Lösung für das Einkaufen im Internet, die Spieleentwicklern einen profitablen Direktverkauf an Verbraucher ermöglicht

Webshops sind digitale White-Label-Shops, in denen Spieler über die Marken-Website des Entwicklers Artikel und Währungen für Spiele kaufen und ihre Konten aufladen können

Xsolla, ein Unternehmen für den Handel mit Videospielen, stellte jetzt den Xsolla Web Shop 2.0 vor. Seit Beginn seiner Fokussierung auf die Web-Monetarisierung im Jahr 2021 hat Xsolla mehr als 210 Webshops für führende Studios weltweit auf den Markt gebracht, die in verschiedenen Genres tätig sind. Aufbauend auf dieser umfassenden Erfahrung, hat Xsolla eine neue, innovative Version seiner Flaggschiff-Lösung "Web Shop" entwickelt, die Entwicklern von Spielen für mobile Endgeräte dabei helfen soll, Strategien für die Direktvermarktung beim Endverbraucher zu erstellen. Ziel dieser Strategien ist es, den Umsatz zu steigern, indem die Spieler motiviert werden, im Internet zu bezahlen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305593976/de/

(Graphic: Xsolla)

"Xsolla Web Shop 2.0 ist Ausdruck unseres Engagements, uns mit den Anforderungen der Mobile-Gaming-Branche weiter zu entwickeln. Diese Innovation ist das Ergebnis der Eröffnung von über 200 Webshops, darunter 40 der 100 umsatzstärksten mobilen Spiele weltweit. Diese umfangreiche Anwendung in der realen Welt und die Kundenrückmeldungen waren ausschlaggebend für die Erweiterung der Web-Shop-Lösung für mobile Spiele. Wir richten unseren Fokus weiterhin auf die tatsächlichen Bedürfnisse des Marktes und bieten maßgeschneiderte Lösungen an, was uns von anderen Anbietern in der Branche unterscheidet", sagte David Stelzer, President von Xsolla. "Xsolla Web Shop ist unsere strategische Innovation, mit der wir den sich entwickelnden Anforderungen der Mobile-Gaming-Branche gerecht werden. Wir legen den Schwerpunkt auf die Personalisierung auf Benutzerebene und den Sofortstart von Webshops, um so die Interaktion zwischen Entwicklern und Spielern zu verbessern und ihre Umsätze zu maximieren."

Mit dieser Version bringt Xsolla den Instant Web Shop an den Start, einen mit Vorlagen ausgestatteten Online-Shop, der innerhalb von 24 Stunden voll funktionsfähig ist und Online-Einkäufe ermöglicht. Dieses schnell einsetzbare Tool zur sofortigen Erzielung von Einnahmen verbessert die Sensibilisierung der Nutzer für die Vorteile von Einkäufen im Internet. In einem weiteren Schritt können die Entwickler nach der Validierung der Werthypothese ein umfassendes LiveOps-System mit den Tools von Web Shop LiveOps für das Vertriebsmanagement aufbauen.

Leistungsmerkmale von Xsolla Web Shop 2.0:

Erweiterte LiveOps-Tools: Hierzu gehören A/B-Tests, besondere Angebote, Angebote für Erstkäufer, Secret-Shop-Aktionen, Gutscheine, Gutscheincodes und sowohl zeitlich als auch in der Anzahl begrenzte Angebote. Mit diesen Tools können Entwickler äußerst wertvolle Erlebnisse für Spieler schaffen.

Personalisierung und Engagement: Durch personalisierte Angebote, Rabattaktionen, Bonusaktionen, ein Treueprogramm und ein Belohnungssystem können Entwickler das Engagement und die Loyalität der Spieler erheblich steigern.

Beratung und Support durch Experten: Xsolla bietet fachkundige Unterstützung beim Umgang mit den Feinheiten des Webshop-Managements und hilft so den Partnern beim Maximieren ihrer Einnahmen.

Verbesserter Nutzer-Flow: nahtlose Ein-Klick-Zahlungen mit Xsolla Wallet, PWA (Progressive Web Application) und Deeplink-Authentifizierung.

Das bevorstehende Inkrafttreten des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) am 6. März ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Freiheit des digitalen E-Commerce. Der gegenwärtige Stand der alternativen In-App-Abrechnung bietet keine Flexibilität oder einen echten Rabatt für Spieleentwickler, was Web Shop zur besten Methode für den Erfolg von Spielen für mobile Endgeräte macht.

Weitere Informationen über Xsolla Web Shop 2.0 und seine Funktionen finden Sie unter: xsolla.pro/webshop-2

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305593976/de/

Derrick Stembridge Global Director of Public Relations, Xsolla d.stembridge@xsolla.com