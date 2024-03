EQS-News: Heliad AG: Razor Group schließt USD 100 Mio. Finanzierungsrunde ab und übernimmt Wettbewerber Perch.

EQS-News: Heliad AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad AG: Razor Group schließt USD 100 Mio. Finanzierungsrunde ab und übernimmt Wettbewerber Perch.



07.03.2024 / 11:55 CET/CEST

Razor Group schließt USD 100 Mio. Finanzierungsrunde ab und übernimmt Wettbewerber Perch. Frankfurt am Main, 07. März 2024 – Die Razor Group ("Razor"), ein Portfoliounternehmen der Heliad AG (Ticker A7A, ISIN DE0001218063), hat den US-amerikanischen E-Commerce-Aggregator Perch im Rahmen eines Stock Deals übernommen und zeitgleich eine Serie D Finanzierungsrunde in Höhe von USD 100 Mio. unter Führung von Presight Capital abgeschlossen. Im Rahmen der strategischen Transaktion wird das Unternehmen mit USD 1,7 Mrd. bewertet. Die Transaktion markiert nach der Konsolidierung von Factory14, Valoreo und The Stryze Group einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Razor und positioniert das Unternehmen als weltweiten Marktführer in seiner Branche. Razor erweitert mit der Übernahme von Perch sein Produktportfolio deutlich und verwaltet nun mehr als 40.000 Produkte in populären Kategorien wie Haus & Wohnen, Sport & Gesundheit, Spielzeug und Heimwerkerbedarf auf drei Kontinenten und in mehr als zehn Ländern und ebnet damit den Weg für ein mittelfristiges Umsatzziel von mehr als USD 1 Mrd. Die Übernahme eröffnet Razor die Möglichkeit, sich vom traditionellen Aggregator-Modell der "Internet-Version von Procter & Gamble" zu lösen und eine "westliche Antwort" auf chinesische Consumer-to-Manufacturer (C2M) Player wie Temu und Shein zu entwickeln. Tushar Ahluwalia, CEO von Razor, betont die entscheidende Rolle von modernster Technologie und einer hochintegrierten Lieferkette bei der Bewältigung des aktuellen makroökonomischen Umfelds, um Agilität und langfristige Stabilität zu gewährleisten. Darüber hinaus wird Razor seine Vertriebswege abseits von Amazon strategisch diversifizieren, um die Umsatzabhängigkeit von der Plattform auf unter 60% zu senken. Im Zuge der Weiterentwicklung seiner Marktstrategie setzt Razor verstärkt auf den asiatischen Markt, um die geografische Diversifizierung fortzuführen. In Kombination mit dem Fokus auf technologische Innovation und Produktentwicklung positioniert sich Razor als der führende Marken Aggregator der nächsten Generation. Die kontinuierlichen Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) ermöglichen weitere vielversprechende technologische Verbesserungen, um die operative Effizienz von Razor zu steigern. Über Razor Group Die Razor Group GmbH ("Razor") wurde von den E-Commerce-Experten und Seriengründern Tushar Ahluwalia, Christoph Gamon, Shrestha Chowdhury und Dr. Oliver Dlugosch gegründet. Das in Berlin ansässige Unternehmen erwirbt profitable Amazon-FBA-Unternehmen und andere Online-Marktplätze, die sich durch hohe Produktqualität, exzellente Kundenzufriedenheit und einen ausgeprägten Geschäftssinn auszeichnen. Razor verbindet signifikantes Wachstumskapital mit umfassender E-Commerce-Expertise, um die erworbenen Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe zu führen. Razor positioniert sich als technologieorientiertes E-Commerce-Unternehmen, das hochwertige Konsumgüter in allen relevanten Kategorien auf zahlreichen weltweit führenden Marktplätzen vertreibt. Weitere Informationen unter www.razor-group.com. Über Heliad Heliad (ISIN: DE0001218063 / Ticker: A7A) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heliad.de und folgen Sie uns auf LinkedIn. Kontakt:

Heliad AG

Tel: +49 69 719 12 80 00

