HCLTech und ServiceNow kooperieren bei der Bereitstellung von GenAI-basierten Lösungen

Die Angebote werden es Unternehmen ermöglichen, die generativen KI-Funktionen von ServiceNow schnell und effizient im gesamten Unternehmen einzusetzen

HCLTech , ein führendes globales Technologieunternehmen, und ServiceNow, das führende Unternehmen für digitale Arbeitsabläufe, das die Welt für alle besser macht, haben eine Partnerschaft zur Bereitstellung neuer generativer KI (GenAI)-basierter Lösungen angekündigt. Die Angebote werden Unternehmen dabei helfen, die GenAI-Funktionen von ServiceNow schnell und effizient im gesamten Unternehmen einzusetzen.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ServiceNow weiter auszubauen, um unseren Kunden zu ermöglichen, durch GenAI einen Mehrwert zu schaffen. Das differenzierte Portfolio und die technische Erfahrung von HCLTech versetzen das Unternehmen in die Lage, praktische und maßgeschneiderte GenAI-Anwendungsfälle für Kunden zu liefern, die ihre digitalen Transformationspläne vorantreiben wollen", so C Vijayakumar, CEO und Geschäftsführer von HCLTech.

"HCLTech bietet den weltweit führenden Unternehmen eine Fülle von ServiceNow-Know-how", so Bill McDermott, Vorsitzender und CEO von ServiceNow. "Es ist uns eine Ehre, unsere Partnerschaft auf die gemeinsame Entwicklung von branchenspezifischen GenAI-Lösungen auszuweiten, die die Wachstumsmotoren unserer Kunden mit transformativen Erfahrungen ankurbeln werden."

Im Rahmen der neuen globalen Partnerschaft wird HCLTech Beratung, Design, Implementierung und Managed Services für die gesamte Produktpalette von ServiceNow anbieten. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der ServiceNow-Produkte mit der Branchenexpertise, den IPs und den globalen Lieferkapazitäten von HCLTech wird diese Partnerschaft Anwendungsfälle und Lösungen liefern, die es Unternehmen ermöglichen, die branchenspezifische GenAI von ServiceNow zunehmend einzusetzen, um ihr Geschäft zu transformieren. Die Partnerschaft wird Unternehmen helfen, Kosteneinsparungen zu realisieren und die abteilungsübergreifende Effizienz und Produktivität zu steigern.

HCLTech und ServiceNow werden außerdem eine ServiceNow-Geschäftseinheit und die "Fluid NOW"-Exzellenzzentren in London, New York und Noida einrichten, in denen Unternehmen die neuesten GenAI-Lösungen kennenlernen können, die ihre digitale Transformation beschleunigen können.

Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen HCLTech und ServiceNow finden Sie hier .

