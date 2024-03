ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Kion auf 48 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal von 37 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die Sparte Industrial Trucks & Services (ITS) habe erneut prozentual zweistellige bereinigte operative Margen abgeliefert, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Montag vorliegenden Studie. Rückenwind gebe es von den Preisen im Geschäft mit Gabelstaplern des Logistikausrüsters./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2024 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

