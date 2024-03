ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Oracle auf 150 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 130 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. An den Ergebnissen des Softwarekonzerns lasse sich die Wachstumstory im Cloud-Geschäft ablesen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Befürchtungen der Investoren groß gewesen seien, habe Oracle dort überzeugt und einen starken Anstieg beim Auftragseingang ausgewiesen./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 06:47 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------