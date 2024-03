Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt kurz über 18 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und erstmals die runde Marke von 18 000 Punkten überstiegen. Anschub lieferten die US-Börsen, die in den letzten Handelsstunden am Vorabend, ungeachtet der überraschenden Beschleunigung des Preisauftriebs in den USA im Februar, frischen Auftrieb erhalten hatten. Zudem kamen auch positive Impulse durch die Berichtssaison in den heimischen Aktienmarkt. Charttechniker Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH behielt recht, als er vor dem Handelsstart schrieb: "Der Dax schreibt heute Geschichte."

Kurz nach dem Börsenauftakt stieg der deutsche Leitindex auf 18 001,42 Punkte. Zuletzt dann legte er um 0,16 Prozent auf 17 993,22 Punkte zu. Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax hielt sich mit plus 0,02 Prozent auf 26 414,41 Zähler stabil. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,23 Prozent auf 4994,42 Zähler vor.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht den Dax nun "zurück in der Erfolgsspur". Besonders auffallend sei gewesen, dass die Gewinne am Vortag mit einem überdurchschnittlich hohen Handelsvolumen einhergegangen seien, betonte Altmann und hob die weiterhin positive Stimmung an den Börsen hervor. "Im Moment reicht es schon, dass bei den ganz großen Zahlen wie der US-Inflationsrate gestern eine negative Überraschung ausbleibt, um den Markt weiter nach oben zu treiben." Aus technischer Sicht allerdings, so warnte er, sei der Dax "unverändert überkauft"./ck/stk