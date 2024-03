Berichte: Chinesischer Immobilienriese Country Garden versäumt Zahlung

PEKING (dpa-AFX) - Chinas kriselnder Immobiliensektor kommt nicht zur Ruhe. Der bekannte Immobilienentwickler Country Garden soll eine Zahlung für eine inländische Anleihe nicht beglichen haben. Wie unter anderem die chinesischen Medien "Beijing News" und "The Paper" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, habe der mit Geldproblemen kämpfende Immobilienkonzern eine fällige Zahlung in Höhe von 96 Millionen Yuan (rund 12,2 Millionen Euro) nicht beglichen. Nach Angaben des Finanzdienstes Bloomberg ist es das erste Mal, dass County Garden eine Yuan-Anleihe nicht bedienen konnte.

Nun laufe eine 30-tägige Nachfrist, in der die Zahlung nachgeholt werden kann, bevor die Gläubiger rechtliche Schritte einleiten können. County Garden hatte zuvor bereits Zahlungen auf US-Dollar-Anleihen versäumt.

In Hongkong, wo das Unternehmen an der Börse notiert ist, läuft deshalb seit Ende Februar ein Gerichtsverfahren, das über die Liquidation des Unternehmens entscheiden soll. Nach Angaben von Country Garden hat das Gericht die erste Anhörung für den 17. Mai angesetzt.

Nach der Ende Januar angeordneten Zerschlagung des mit umgerechnet mehr als 300 Milliarden US-Dollar am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers der Welt, China Evergrande, droht damit erneut einem großen Immobilienentwickler aus der Volksrepublik die Liquidation. Die Krise der Branche, die rund ein Fünftel zur jährlichen Wirtschaftsleistung Chinas beiträgt, lastet schwer auf der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Zwar versucht die Regierung in Peking mit Lockerungen bei der Kreditvergabe und einer Liste von Bauprojekten, in die Banken investieren sollen, gegenzusteuern. Insgesamt soll der hoch verschuldete Sektor aber gesundgeschrumpft werden und für das Wirtschaftswachstum des Landes nicht mehr so wichtig sein wie bisher./jpt/DP/mis