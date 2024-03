EQS-News: centrotherm international AG: Vorläufige Konzernzahlen 2023 belegen positive Geschäftsentwicklung; Vorstand prüft strategische Finanzierungsoptionen zur Beschleunigung des weiteren Wachstums

EQS-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

centrotherm international AG: Vorläufige Konzernzahlen 2023 belegen positive Geschäftsentwicklung; Vorstand prüft strategische Finanzierungsoptionen zur Beschleunigung des weiteren Wachstums



14.03.2024 / 14:25 CET/CEST

centrotherm international AG: Vorläufige Konzernzahlen 2023 belegen positive Geschäftsentwicklung; Vorstand prüft strategische Finanzierungsoptionen zur Beschleunigung des weiteren Wachstums

Blaubeuren, 14. März 2024 – Die centrotherm international AG hat heute in einer Ad-hoc-Meldung vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Demnach rechnet der Vorstand bei einem Konzernumsatz von über 150 Mio. EUR mit einer Gesamtleistung in Höhe von ca. 195 Mio. EUR und damit einer geringeren Gesamtleistung als prognostiziert (Prognose: 220 Mio. EUR bis 260 Mio. EUR). Dagegen wird das EBITDA mit voraussichtlich 19 Mio. EUR die Prognose eines positiven EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erreichen. Auch der Auftragseingang des Konzerns wird sich mit rund 270 Mio. EUR innerhalb der Prognose von 250 Mio. EUR bis 350 Mio. EUR bewegen. Der Auftragsbestand zum 31.12.2023 wird sich voraussichtlich auf rund 540 Mio. EUR summieren.

Auf Basis dieser positiven vorläufigen Geschäftszahlen 2023 sieht sich der Vorstand insgesamt in seiner Strategie bestätigt und hat daher heute beschlossen, strategische Finanzierungsoptionen zu prüfen. Diese Optionen zielen auf eine zusätzliche Stärkung der Finanzkraft des Unternehmens ab, um das weitere Wachstum der Gesellschaft zu beschleunigen und die Marktposition weiter zu stärken. Hierzu sollen die Investitionen, insbesondere in Forschung & Entwicklung, die Erweiterung des Produktportfolios sowie in das weltweite Service-Netz bzw. den weltweiten Kundenservice, deutlich erhöht werden. Die vom Vorstand zu prüfenden, möglichen Finanzierungsoptionen umfassen insbesondere die Aufnahme eines neuen strategischen Investors, die Durchführung von Kapitalerhöhungen, die Aufnahme von Fremdkapital sowie die Begebung hybrider Finanzinstrumente wie beispielsweise Wandel- oder Optionsanleihen.

Jan von Schuckmann, Vorstandsvorsitzender der centrotherm international AG: „Wir sind davon überzeugt, dass die mögliche Erweiterung unseres finanziellen Spielraums einen neuen starken Impuls für die zukünftige Entwicklung von centrotherm geben kann und wir unsere Innovationskraft und Marktposition auf ein neues Level heben können. Der Zeitpunkt hierfür ist ideal, um frühzeitig die strategischen Weichen für eine noch stärkere centrotherm zu stellen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des zu erwartenden weltweiten Marktwachstums und des Wettbewerbsumfelds wichtig für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens sowie seiner Mitarbeiter.“

In den vergangenen Jahren hat sich centrotherm als Technologieanbieter und Lieferant von Produktionslösungen sowohl in der Halbleiter- als auch in der Photovoltaikindustrie bei führenden Herstellern erfolgreich etabliert. Im Rahmen der nachhaltigen Diversifizierungsstrategie wurde das Produktportfolio deutlich erweitert. So ist centrotherm mit seinem Produktportfolio bei Hochtemperaturprozessen für Siliziumcarbid-Wafer heute Marktführer. Zum Kundenstamm zählen weltweit führende Hersteller in der Halbleiterindustrie. Wesentliche Treiber für die positive Geschäftsentwicklung sind vor allem die hohe Nachfrage nach Sensoren und Mikroelektronikbauteilen, die bei den erneuerbaren Energien, der E-Mobilität und Anwendungen der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen. centrotherm will das Wachstum konsequent fortsetzen und dazu die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus der Kernkompetenz in thermischen Produktionslösungen ergeben, bestmöglich ausschöpfen.

Hinweis: Der Geschäftsbericht wird am 30. April 2024 veröffentlicht. Die Hauptversammlung findet am 16. Juli 2024 statt.

Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen

stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 650 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft – GREEN | SMART | EFFICIENT.

