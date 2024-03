Rheinmetall sieht sich nach Zukäufen in den USA um

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will im US-Markt wachsen und nimmt dort Übernahmen ins Visier.

"Wir schauen uns auch in den USA nach Zukäufen um", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag im Gespräch mit Analysten. "Wir wollen das tun und wir müssen das tun", fügte er hinzu. Rheinmetall müsse in den USA zulegen.

Der Düsseldorfer Konzern bemüht sich in den USA aktuell um den Zuschlag für die Entwicklung eines Nachfolgers des US-Schützenpanzers Bradley. Das Projekt könnte ein Volumen von mehr als 45 Milliarden Dollar haben. Papperger sagte, wenn der Kunde dies wünsche, sei Rheinmetall auch zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit eine US-Konzern bereit. Neben Rheinmetall buhlt auch der US-Konzern General Dynamics um den Auftrag. Rheinmetall werde um den Auftrag kämpfen und sei optimistisch, den Zuschlag zu bekommen, betonte Papperger.

